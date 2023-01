Altro incidente mortale a Gravina di Catania, il secondo in tre giorni. Un motociclista è morto dopo essersi scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, con un camion. L’incidente è avvenuto in via Etnea bassa, nei pressi dello svincolo della Tangenziale di Catania. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili urbani, i carabinieri e i vigili del fuoco per i rilievi.

Due tragedie il 31 dicembre

Ultimo giorno tragico sulle strade siciliane. A Gravina, A distanza di diciannove giorni dall’incidente in cui ha perso la vita il 49enne Giuseppe Arena in via Aldo Moro, giovedì, in via San Paolo, ha perso la vita il 60enne Alfio Coco, residente a Mascalucia.

Un’altra tragedia di Gravina

Il 60enne, che al momento dell’incidente era a bordo di un ciclomotore, era un noto e apprezzato commercialista che operava a Catania. Un incredibile e tragico appuntamento con il destino. L’uomo, infatti, dopo essere uscito dal proprio studio, stava facendo ritorno a casa e aveva con sé una busta contenente la spesa fatta poco prima. La sua intenzione era quella di ritornare a casa, lasciare ciò che aveva acquistato e recarsi nuovamente a lavoro. Purtroppo la sua vita è stata tragicamente spezzata prima di arrivare a casa.

Le cause dell’incidente ancora non sono chiare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di verifica da parte delle autorità competenti, sembrerebbe che l’uomo stesse percorrendo la via San Paolo, risalendola in direzione Mascalucia. Nel senso opposto, però, improvvisamente e inaspettatamente si sarebbe trovato di fronte un “ostacolo”, un’autovettura guidata da una donna. Tra la moto e l’auto, però, secondo un primo rilievo, non risulta esserci stato alcun impatto.

Probabilmente, ma saranno gli ulteriori accertamenti a darne conferma, il centauro per evitare lo scontro con l’auto avrebbe perso il controllo della propria moto che “impazzita” ha proseguito la sua corsa. Il 60enne è sbalzato in aria andando a sbattere sull’auto che transitava nel senso opposto. La vittima è morta sul colpo, per un trauma toracico.

Il personale del 118 ha immediatamente constatato il decesso dell’uomo, che non è stato neanche trasportato in ospedale. Il sostituto procuratore di turno ha predisposto il sequestro di entrambi i mezzi e ha rilasciato la salma alla famiglia.

Sul posto, per i primi rilievi di rito, in maniera tempestiva sono intervenuti gli agenti della Polizia locale coordinati dal comandante Michele Nicosia.

Morto nel Messinese

Ancora un incidente mortale nel Messinese. Il giorno di San Silvestro sulla strada provinciale 12 ha trovato la morte Francesco Savoca, 38 anni.

Il giovane è finito fuori strada schiantandosi prima contro un muro per poi finire con il mezzo in un burrone a bordo della sua Jeep mentre percorreva la strada tra Sant’Alessio e Limina. Avrebbe così fatto un volo di una decina di metri risultato fatale. Inutili i soccorsi: l’uomo è praticamente morto sul colpo.

La tragedia di Ficarazzi

È morto dopo settimane di ricovero, il giovane 14enne rimasto ferito nell’incidente stradale sulla statale 113. Dopo 20 giorni di atroci sofferenze è deceduto oggi, Benny Pensati. Lo ha confermato la sorella Sarah tramite il suo profilo Facebook.

La tragedia

Il 14enne che lo scorso 9 dicembre intorno alle ore 20 fu coinvolto in un grave incidente stradale sulla statale 113, nel tratto tra Bagheria e Ficarazzi. Il ragazzo a bordo del suo ciclomotore elettrico mentre procedeva in direzione Ficarazzi si scontrò con un’automobile che procedeva in direzione di Bagheria. Dopo lo scontro il giovane ficarazzese riportò diverse fratture e fu immediatamente condotto all’ospedale Buccheri La Ferla dai sanitari del 118 della postazione di Ficarazzi intervenuti sul posto.

I rilievi

Sul posto anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso per poter risalire alla presunta dinamica di quanto accaduto. Successivamente Benny fu condotto nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di villa Sofia. Dopo il ricovero i familiari chiesero preghiere per il ragazzo. Purtroppo adesso arriva la tragica notizia, il giovane non ce l’ha fatta.