L’impatto in via Malaspina nella notte

Boato e paura la notte scorsa a Palermo, in via Malaspina, con un’auto che si è ribaltata dopo aver impattato con un mezzo posteggiato. E’ successo intorno alle 2, il conducente è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto un’ambulanza, i vigili del fuoco e la sezione infortunistica della polizia municipale.

La dinamica

Stando ai primi accertamenti, il conducente di un’Audi all’improvviso avrebbe perso il controllo del mezzo. Ha prima impattato su un altro veicolo posteggiato con la parte anteriore, e poi su altri due mezzi. L’auto a quel punto si è ribaltata su un fianco in mezzo alla carreggiata. E’ stato necessario l’intervento dei pompieri per aiutare il conducente della macchina ad uscire fuori dall’abitacolo.

Grave incidente nel Trapanese

Ieri sera altro incidente di grave entità. Un 18enne è in prognosi riservata. Il ragazzo era in sella ad una moto che si è andata a scontrare con un’auto in viale Europa, una delle arterie principali di Alcamo. Il giovane è stato letteralmente sbalzato dal sellino ed ha battuto violentemente lo sterno sull’asfalto. E’ stato trasferito d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove è tenuto in osservazione.

I rilievi della polizia municipale

Sul posto la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. La moto, un ciclomotore Aprilia condotto da un 17enne, intorno alle 22,30 avrebbe tentato un sorpasso in viale Europa. L’auto, una Fiat Panda, all’altezza dell’incrocio con via Benedetto Croce, a sua volta ha effettuato una manovra ed è avvenuto l’impatto. Ad avere la peggio il 18enne passeggero della moto. Ha riportato lesioni interne all’addome. Dopo un primo ricovero all’ospedale di Alcamo è stato deciso per il trasferimento a Palermo. Destano preoccupazioni le lesioni riportate e per questo la prognosi è riservata.

Nel Ragusano due incidenti

E’ di tre feriti, di cui un ciclista grave in prognosi riservata, il bilancio di due incidenti avvenuti tra la serata e la nottata scorsa in territorio Ragusano. Il più grave ha riguardato un uomo in sella ad una bici a Vittoria che è stato travolto da un’auto. Altre due macchine coinvolte in un altro incidente sulla statale Catania Ragusa, in territorio Ragusano, impattate da un camion.

Il ciclista

Un’auto ha investito un uomo in sella ad una bici sulla statale 115 Dirillo Picozza in territorio di Vittoria. Vittima uno straniero che stava transitando sull’arteria. Il mezzo ad un certo punto lo ha investito facendolo finire rovinosamente sull’asfalto. Il conducente, sceso dal messo per prestare i primi soccorsi, ha sostenuto di non averlo proprio visto nel buio. Trasportato all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, i medici si sono riservati la prognosi sulla vita del ciclista. Ha riportato varie lesioni e sono in corso ulteriori accertamenti.

Scontro camion con due auto

Altrettanto violento l’altro incidente avvenuto nel taro pomeriggio di ieri sulla Catania Ragusa, in territorio di Chiaramonte Gulfi. Un camion ha investito due auto in contrada Coffa, una delle due auto addirittura a causa dell’0impatto si è capovolta. Le ambulanze del 118 hanno trasportato i due feriti, entrambi occupanti dell’auto cappottata, in ospedale per gli accertamenti.