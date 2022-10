Pregiudicato preso a coltellate, la corsa in ospedale, è in prognosi riservata

29/10/2022

Un pregiudicato di 59 anni è in gravi condizioni dopo essere stato raggiunto da diverse coltellate, una delle quali sul petto. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Vittoria, nel Ragusano, nei pressi di via Verga. L’uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni fendenti uno dei quali andato a segno sull’addome e che lo ha fatto stramazzare al suolo.

I soccorsi

Immediati sono stati i soccorsi. Sul posto anche le pattuglie della polizia e un’ambulanza che ha trasportato il 59enne all’ospedale in codice rosso. Il suo quadro clinico è costantemente monitorato dai medici, le sue condizioni sono considerate “serie e preoccupanti”.

Le indagini

Gli agenti stanno cercando anzitutto di capire se qualcuno ha potuto vedere qualcosa e possa quindi dare indicazioni utili alle indagini per risalire all’aggressore. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per verificare spostamenti di auto e persone anche a piedi nei pressi della zona dove è avvenuto l’accoltellamento. Si ipotizza un possibile regolamento di conti nell’ambito della microcriminalità.

Qualche giorno fa altro caso simile

Appena qualche giorno fa un simile episodio era sempre accaduto a Vittoria. In quel caso venne identificato in appena 72 ore e denunciato il presunto aggressore di un giovane tunisino rimasto vittima di un accoltellamento avvenuto. Ad aver rimediato una denuncia dai carabinieri per lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma era stato G.Z., 27 anni, di nazionalità italiana. La vittima si trova ricoverata all’ospedale Guzzardi di Vittoria dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico: ha rimediato delle lesioni al polmone, che è stato perforato, ed al fegato.

Perquisizione in casa dell’indagato

È stata effettuata una perquisizione anche nella casa dell’indagato ma il coltello non è stato trovato. I carabinieri proseguono le indagini per accertare l’esatta dinamica del ferimento. Pare che poco prima dello scontro a sangue il giovane, insieme ad un altro ragazzo italiano, avesse avuto un alterco con la vittima ed il fratello di quest’ultimo.