Due gravi sinistri nel Ragusano

E’ di tre feriti, di cui un ciclista grave in prognosi riservata, il bilancio di due incidenti avvenuti tra la serata e la nottata scorsa in territorio Ragusano. Il più grave ha riguardato un uomo in sella ad una bici a Vittoria che è stato travolto da un’auto. Altre due macchine coinvolte in un altro incidente sulla statale Catania Ragusa, in territorio Ragusano, impattate da un camion.

Il ciclista

Un’auto ha investito un uomo in sella ad una bici sulla statale 115 Dirillo Picozza in territorio di Vittoria. Vittima uno straniero che stava transitando sull’arteria. Il mezzo ad un certo punto lo ha investito facendolo finire rovinosamente sull’asfalto. Il conducente, sceso dal messo per prestare i primi soccorsi, ha sostenuto di non averlo proprio visto nel buio. Trasportato all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, i medici si sono riservati la prognosi sulla vita del ciclista. Ha riportato varie lesioni e sono in corso ulteriori accertamenti.

Scontro camion con due auto

Altrettanto violento l’altro incidente avvenuto nel taro pomeriggio di ieri sulla Catania Ragusa, in territorio di Chiaramonte Gulfi. Un camion ha investito due auto in contrada Coffa, una delle due auto addirittura a causa dell’0impatto si è capovolta. Due i feriti, entrambi occupanti dell’auto cappottata, che sono stati trasferiti in ospedale per gli accertamenti.

Due notti fa autocisterna ribaltata

Episodi che fanno seguito ad un altro grave incidente che si è verificato due notti fa. Un’autocisterna si è ribaltata sull’autostrada A19 all’altezza di Resuttano, in provincia di Caltanissetta, all’esatto confine con il territorio Palermitano. In gravi condizioni il conducente del mezzo pesante, trasportato in ospedale. La segnalazione è scattata intorno alle 2 di notte ai centralini dei vigili del fuoco e della polizia stradale. Sul posto le squadre di Palermo e Caltanissetta, anche perché inizialmente si era parlato dell’autotrasportatore rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Inoltre non vi erano certezze anche sul contenuto della cisterna che trasportava liquido infiammabile.