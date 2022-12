L’incidente questa notte all’altezza di Resuttano, nel Nisseno

Nella notte un’autocisterna si ribalta sull’autostrada A19 all’altezza di Resuttano, in provincia di Caltanissetta, all’esatto confine con il territorio Palermitano. In gravi condizioni il conducente del mezzo pesante, trasportato in ospedale. In atto sottoposto a una serie di accertamenti da parte del personale medico, si trova ricoverato in codice rosso.

L’allarme alle 2 di notte

La segnalazione è scattata questa notte intorno alle 2 ai centralini dei vigili del fuoco e della polizia stradale. Sul posto le squadre di Palermo e Caltanissetta, anche perché inizialmente si era parlato dell’autotrasportatore rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Inoltre non vi erano certezze anche sul contenuto della cisterna che trasportava liquido infiammabile. Fortunatamente il ferito è stato estratto dalle lamiere ancora prima dell’arrivo dei pompieri e così è stato possibile trasferirlo d’urgenza in ospedale, considerate le gravi condizioni. L’autocisterna ribaltata si è rivelata vuota e questo ha fatto allo stesso tempo tirare un sospiro di sollievo per le gravi conseguenze che si sono potute evitare.

La dinamica

Ancora in fase di ricostruzione la dinamica da parte della polizia stradale che ha effettuato i rilievi sul posto. Pare che non sia coinvolto nessun altro veicolo. L’autotrasportatore, per motivi ancora al vaglio degli agenti della Polstrada, avrebbe perso il controllo ed è finito fuori strada. Ha battuto contro un muro di contenimento dell’autostrada e si è ribaltata su un fianco.

Altro ribaltamento di mezzo pesante

Appena qualche giorno fa si è verificato un incidente simile sempre sulla A19, anche se in territorio Palermitano. Un Tir si è ribaltato lungo la carreggiata in direzione Palermo sulla Palermo Catania, all’altezza di Termini Imerese al km 31,300. La polizia stradale anche qui ha verificato le cause che hanno portato al “deragliamento” del mezzo pesante. Si sono effettuati i rilievi dell’infortunistica per provare a capire eventuali responsabilità. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi.

Sulla Palermo Agrigento caso analogo

Quando sono coinvolti mezzi pesanti le conseguenze sul piano della viabilità sono sempre molto pesanti. Come accaduto sempre nel Palermitano quando un Tir carico di pedane d’acqua si è ribaltato sulla strada statale Palermo Agrigento nei pressi del ponte Scorciavacche, nella zona di Mezzojuso. Il viadotto è diventato celebre per il cedimento dell’asfalto avvenuto dopo pochi giorni dall’inaugurazione. L’autista non ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Il traffico nella zona però è rimasto paralizzato in entrambe le corsie. Pochi giorni prima un tamponamento a catena fra quattro auto era avvenuto sull’autostrada A20 tra lo svincolo di Messina centro e Boccetta in direzione Palermo, praticamente sul raccordo della tangenziale di Messina. In quel caso rimasero feriti lievemente i passeggeri sulle vetture. Il traffico anche qui è rimasto a lungo paralizzato.