Il conducente ha perso il controllo e il mezzo si è capovolto

A causa di un Tir ribaltato lungo la carreggiata è temporaneamente bloccato il traffico, in direzione Palermo, lungo la A19 Palermo Catania. L’incidente si è verificato nel Palermitano, all’altezza di Termini Imerese al km 31,300. Sul posto sono presenti Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

Al vaglio le cause

La polizia stradale sta verificando le cause che hanno portato al “deragliamento” del mezzo pesante. Si sono effettuati i rilievi dell’infortunistica per provare a capire eventuali responsabilità. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi.

Sulla Palermo Agrigento caso analogo

Quando sono coinvolti mezzi pesanti le conseguenze sul piano della viabilità sono sempre molto pesanti. Come accaduto sempre nel Palermitano quando un Tir carico di pedane d’acqua si è ribaltato sulla strada statale Palermo Agrigento nei pressi del ponte Scorciavacche, nella zona di Mezzojuso. Il viadotto è diventato celebre per il cedimento dell’asfalto avvenuto dopo pochi giorni dall’inaugurazione. L’autista non ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Il traffico nella zona però è rimasto paralizzato in entrambe le corsie. Pochi giorni prima un tamponamento a catena fra quattro auto era avvenuto sull’autostrada A20 tra lo svincolo di Messina centro e Boccetta in direzione Palermo, praticamente sul raccordo della tangenziale di Messina. In quel caso rimasero feriti lievemente i passeggeri sulle vetture. Il traffico anche qui è rimasto a lungo paralizzato.

Il precedente sulla Palermo Catania

C’è stato un precedente particolarmente pesante proprio sulla Palermo Catania. Venne chiusa l’autostrada tra Buonfornello e Scillato in direzione del capoluogo etneo a causa di un incidente. Un grosso mezzo anche in questo caso si era ribaltato. Fu necessario l’intervento di una gru per poterlo rimuovere dalla sede stradale. A lungo questo tratto venne sbarrato al passaggio veicolare. Per aggirare l’ostacolo si doveva uscire da Buonfornello e si rientrava in autostrada a Scillato dopo avere percorso le strade provinciali sp 9 e 9 bis lungo l’itinerario Campofelice di Roccella – Collesano – Scillato.