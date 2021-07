Un tir carico di pedane d’acqua si è ribaltato sulla strada statale Palermo Agrigento nei pressi del ponte Scorciavacche, nella zona di Mezzojuso in provincia di Palermo.

Il viadotto è diventato celebre per il cedimento dell’asfalto avvenuto dopo pochi giorni dall’inaugurazione. L’autista non ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Il traffico nella zona è paralizzato in entrambe le corsie. Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

Domenica un incidente aveva paralizzato l’autostrada

Un tamponamento a catena fra quattro auto era avvenuto domenica scorsa sull’autostrada A20 tra lo svincolo di Messina centro e Boccetta in direzione Palermo, praticamente sul raccordo della tangenziale di Messina.

Si contano quattro feriti

Sono rimasti feriti lievemente i passeggeri sulle vetture. Il traffico è rimasto a lungo paralizzato. Sono intervenuti più mezzi dei Vigili del fuoco del comando di Messina.

Incidente forse dovuto alla pioggia

La dinamica del sinistro è da chiarire anche se si presume che la causa dell’incidente è da attribuirsi alle forti piogge e all’asfalto bagnato.

Gli interventi di soccorso e ripristino

L’incidente è avvenuto intorno alle 7,30 del mattino ed ha fatto intervenire più mezzi dei Vigili del fuoco del Comando di Messina provenienti dalla sede centrale e dal presidio fisso CAS (consorzio autostrade siciliane) di Boccetta.

Due le squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate con due autopompe serbatoio, un pick-up con modulo attrezzato e una autobotte pompa. Hanno dovuto operare per districare il tamponamento a catena che ha coinvolto 4 auto e per decongestionare in modo tempestivo la viabilità autostradale fortemente rallentata.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale del 118 per prestare le cure mediche, anche la Polizia stradale per la gestione della viabilità che è andata inevitabilmente in tilt