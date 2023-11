Sulla A18

Incidente e code sull’autostrada A18 Catania-Messina. Il sinistro ha causato lunghe code nel pomeriggio. I veicoli coinvolti nell’incidente sarebbero, secondo le prime informazioni disponibili, un suv e un tir. Il traffico è bloccato con rallentamenti segnalati tra Giarre e Fiumefreddo.

Rimane ancora da confermare la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, un camion per il trasporto di terra avrebbe invaso – per cause ancora da confermare – avrebbe invaso la corsia opposta. Al momento non si hanno notizie su eventuali feriti o altri mezzi coinvolti.

Tante le code, soprattutto dopo il ponte di Macchia di Giarre. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli operatori della polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Scontro tra tre auto in autostrada sulla A29

Pochi giorni fa incidente sull’autostrada A29, tra Capaci e Isola delle Femmine. Due le persone rimaste ferite in uno scontro fra tre auto. I feriti sono stati trasportati in ospedale. L’impatto è avvenuto in direzione Palermo, in prossimità delle gallerie. Per cause ancora da accertare, sono si sono scontrate due vetture sulle quali è piombata una terza auto che procedeva poco dietro. Sono intervenuti i sanitari del 118, necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per tirare fuori dalle auto i feriti, che sono stati portati in ospedale. I rilievi per stabilire le responsabilità sono condotti dagli agenti della polizia stradale.