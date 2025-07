Un tragico incidente stradale si è consumato lungo la strada statale 124, nel Calatino (provincia di Catania). Daniele La Monica, 64 anni, ex agente della polizia di stato, è stato travolto e ucciso da un’auto pirata mentre viaggiava in sella al suo scooter. L’incidente è avvenuto ieri sera, 30 giugno, all’altezza del chilometro 23 della statale, direzione Grammichele.

Arrestato un uomo

Nel giro di alcune ore di ricerche, i carabinieri della compagnia di Caltagirone, in collaborazione con gli agenti del commissariato locale e la polizia municipale, sono riusciti a risalire all’identità dell’automobilista fuggito dopo l’impatto. Si tratta di un uomo di 62 anni, già noto alle forze dell’ordine, ora arrestato con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. L’inchiesta è seguita dalla procura di Caltagirone.

Il cordoglio

La tragica vicenda ha profondamente l’intera comunità cittadina. La Monica è descritto come un uomo stimato e apprezzato che ha dedicato gran parte della sua vita al servizio dello stato: “È una giornata di grande dolore per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo – Daniele La Monica è stato un servitore dello Stato che ha portato con onore la divisa della Polizia di Stato per tanti anni, fino alla meritata pensione. È stato strappato alla vita in modo improvviso e crudele. Alla sua famiglia va il mio cordoglio personale, quello dell’Amministrazione comunale e di tutta la città”.