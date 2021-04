Era arbitro di basket

Ancora un incidente mortale in Sicilia. E’ successo a Catania, dove ieri sera il 17enne Enrico Murabito è morto in seguito a un incidente stradale in viale Ulisse.

Il ragazzo era a bordo del suo scooter 125 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un cordolo nei pressi della concessionaria Citroen

Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il giovane con l’aiuto del defibrillatore, Enrico è deceduto in seguito al violento impatto.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Catania che sta indagando sulle dinamiche dell’incidente. Grande cordoglio da parte del mondo dello sport: Enrico, originario di Tremestieri, era un grande appassionato di basket e giovanissimo arbitro.