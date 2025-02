Un motociclista ha perso la vita in un incidente autonomo lungo la strada statale 284 “Occidentale Etnea” a Santa Maria di Licodia (CT). Il tratto stradale è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 38,000.

La circolazione è deviata in loco su percorsi alternativi. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.

Incidenti mortali e guida in stato di ebrezza rendono difficile la gestione del traffico in Sicilia nelle ultime ore.

Incidente mortale nel catanese

Un uomo di 58 anni alla guida di una Smart ha perso la vita nella zona Industriale di Catania nello scontro con un’altra vettura; la Smart dopo l’impatto è finita in una scarpata. Inutili i soccorsi. Sono intervenuti la polizia locale per i rilievi e il 118.

Lo scontro via Angelo Aiello, nei pressi del Centro Commerciale “Porte di Catania” sotto il cavalcavia dell’Asse dei Servizi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto le persone coinvolte nello scontro tra due auto.

Chi era la vittima

A perdere la vita è stato Domenico Manganaro di 58 anni. La vittima guidava una delle vetture coinvolte, nell’altro mezzo invece c’erano due persone, una coppia, che sono rimaste ferite e trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania. Sul posto hanno operato vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania, personale del 118 e la polizia municipale. Ai vigili urbani il compito dei rilievi e delle indagini.