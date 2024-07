Ancora un incidente questa mattina sulla Tangenziale di Catania, con pesanti ripercussioni sul traffico. Un’auto, per cause in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro il guardrail nei pressi dello svincolo di San Giorgio, in direzione Siracusa.

Nessun ferito grave

Fortunatamente il sinistro non ha coinvolto altri veicoli e gli occupanti della vettura non avrebbero riportato gravi ferite. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi, le forze dell’ordine e il personale Anas.

Traffico in tilt

La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, con lunghe code che si sono formate in direzione Siracusa, in particolare nei pressi di Misterbianco. Disagi e rallentamenti anche sulla statale 121.

Termini Imerese piange Marco Montano, vittima di un incidente in scooter

Un terribile incidente stradale si è verificato a Termini Imerese, causando la morte di un giovane di 26 anni. La vittima è Marco Montano, figlio di un carabiniere in congedo.

Il drammatico scontro è avvenuto intorno alle 18:45 in via Libertà, nei pressi della stazione ferroviaria cittadina. Secondo una prima ricostruzione, Marco Montano viaggiava a bordo del suo scooter Beverly P1 300, probabilmente ad alta velocità, diretto verso il centro storico. Giunto all’incrocio con la stazione, il 26enne ha sfiorato un altro ciclomotore, un Liberty 50, finendo la sua corsa contro una Peugeot 306 con a bordo una famiglia di San Mauro Castelverde.

Nulla da fare per il giovane

L’impatto è stato devastante e per il giovane Marco non c’è stato nulla da fare. Il personale medico del 118 lo ha immediatamente trasportato d’urgenza all’ospedale di Termini Imerese, dove è stato tentato tutto il possibile per strapparlo alla morte, purtroppo invano.

Marco era molto conosciuto e benvoluto in città, appassionato di cavalli. Sua madre Rosa Lo Bianco è stata assessore comunale alle Politiche Sociali durante la giunta del sindaco Francesco Giunta. I rilievi del tragico incidente sono stati effettuati dalla Polizia Municipale supportati dai Carabinieri della stazione di Termini Imerese.