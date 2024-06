Il mondo degli incontri online è complesso. Ci sono così tante app diverse, portali di annunci e modi per farlo che le scelte possono sembrare infinite. Ecco dieci suggerimenti per aiutarti a navigare in questo labirinto e trovare l’amore online.

Scegliere la piattaforma giusta

Con così tante opzioni disponibili, come scegliere su quale piattaforma iscriversi? Ogni app offre qualcosa di diverso in termini di incontri. Alcune possono essere ottime per avventure veloci mentre altre sono più adatte per trovare partner a lungo termine. Anche i dati demografici influenzano il successo. Alcune piattaforme sono rivolte a chi cerca solo incontri occasionali con sconosciuti e avventure di una notte. Altre invece attraggono chi desidera una relazione seria. Non farti sopraffare dalle milioni di piattaforme disponibili – prenditi il tempo necessario e fai una ricerca su ciò che ognuna può offrirti e quale si adatta meglio alle tue esigenze.

Sii onesto

L’onestà è fondamentale nel mondo degli incontri online (così come in ogni altro aspetto della vita). È facile presentare una versione idealizzata di te stesso, ma ciò attirerà solo persone che non sono compatibili con chi sei veramente. La falsa rappresentazione porta a incompatibilità che fanno perdere tempo sia a te che ai tuoi futuri partner; nessuno lo vuole! Sii genuino fin dall’inizio e fidati che qualcuno arriverà e ti apprezzerà per quello che sei realmente.

Le immagini parlano più delle parole

La scelta delle foto può determinare il successo nel trovare qualcuno su queste app, soprattutto perché oggi chiunque può facilmente modificare le proprie immagini. Invece di pubblicare foto modificate dove sembri completamente diverso rispetto alla realtà, prova a mostrare che tipo di persona sei attraverso le foto piuttosto che come appari fisicamente; primi piani, foto a figura intera e immagini dei tuoi hobby o attività daranno agli altri utenti la rappresentazione più accurata possibile di te prima che facciano swipe sul tuo profilo.

La conversazione è importante

Padroneggiare l’arte della comunicazione ti porterà lontano su queste app. Inizia le conversazioni con domande aperte sulla vita e il lavoro del tuo match; qual è il loro cibo preferito? Quando hanno viaggiato l’ultima volta? Dove vorrebbero andare se potessero andare ovunque nel mondo? Condividere fatti su di te per costruire fiducia è anche un ottimo modo per avvicinarsi a qualcuno, ma assicurati di non trascinare le cose troppo a lungo prima di proporre un incontro reale. Anche se chattare per mesi può essere divertente, c’è solo un limite a quanto due persone possono imparare l’una dall’altra attraverso uno schermo.

Non dimenticare la sicurezza

Rimanere al sicuro è sempre stato fondamentale quando si tratta di queste app, ma purtroppo vediamo ancora storie horror nei notiziari. Incontrare qualcuno di nuovo non sarà mai al 100% sicuro indipendentemente dall’app che utilizzi, ma ci sono piccoli accorgimenti che puoi prendere per la tua sicurezza personale.

Incontra sempre in luoghi pubblici fino a quando non ti senti a tuo agio e non hai abbastanza fiducia nella persona, condividi i tuoi piani con un amico o un familiare così qualcuno saprà dove sei se qualcosa va storto, e sfrutta qualsiasi funzione che queste app possono avere a disposizione per proteggere gli utenti (come i meccanismi di segnalazione). Fidati anche del tuo istinto! Se qualcosa sembra strano e ti senti a disagio in qualsiasi momento, interrompi i contatti e passa oltre.

Quando incontri online è importante rimanere realistici. Sappi che non avrai un buon feeling con tutti ed è normale. Invece di vedere ogni chat come un passo verso il vero amore, considerale un’opportunità per conoscere persone diverse. Mantenendo le tue aspettative concrete ti risparmierai delusioni e godrai del viaggio – ogni interazione ti avvicina a capire cosa vuoi esattamente in un partner. La pazienza è fondamentale qui.

Qualità più che quantità

Trovare un equilibrio nella comunicazione è importante quando si cerca di incontrare qualcuno online. Potresti facilmente sembrare troppo ansioso o troppo distante a seconda della frequenza e della quantità di messaggi che invii. Mantieni la conversazione senza sopraffare l’altra persona inviando il giusto numero di messaggi – prendi spunto dal tempo di risposta e dal livello di interesse dell’altra persona. La profondità conta più della quantità qui!

Se la solitudine ti sta influenzando, potrebbe essere il momento di fare una pausa e riflettere su cosa stai cercando veramente in una relazione.

Divertiti

Gli incontri dovrebbero essere divertenti! Se in qualsiasi momento di questo processo ti senti stressato o deluso, potrebbe essere il momento di fare una pausa o cambiare strategia. Prova a restringere le tue preferenze, prenderti una pausa completa o persino cambiare piattaforma per dare una ventata di aria fresca alla tua ricerca (e alla tua vita!).

Ognuno ha i suoi tempi per trovare l’amore – il tuo include semplicemente questa deviazione attraverso internet! Non dimenticare: impara qualcosa da ogni interazione, rimani positivo su ciò che potrebbe accadere e goditi il viaggio.

Affrontare il rifiuto

A nessuno piace essere rifiutato in qualsiasi ambito della vita – soprattutto quando si cerca l’amore – ma affrontarlo con grazia è una capacità che dovresti cercare di sviluppare se sei serio nel trovare qualcuno di speciale (online o offline). Invece di vedere il rifiuto come prova che c’è qualcosa che non va in te, consideralo come evidenza che c’è qualcuno più adatto altrove nel mondo (e su internet) per te. Ogni “no” ti avvicina a quel “sì”. Rimani positivo!

Portare offline

Anche se gli incontri online sono un mondo unico, mirano comunque a costruire una connessione che esiste al di fuori dello schermo. Una volta che senti che c’è qualcosa di più di semplici messaggi tra voi due, suggerisci un incontro di persona.

Scegli un posto sicuro e pubblico dove entrambi vi sentiate a vostro agio e sicuri. Ricorda però, le cose potrebbero sembrare diverse quando siete realmente insieme, quindi sii consapevole di questo e non attaccarti troppo presto. Mantieni una mente aperta e aspettative realistiche.