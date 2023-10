“Allo stato non vi sono informazioni da comunicare”. Così il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, sulla notizia che sarebbe stato un carabiniere a girare il filmato che riprende la giudice Iolanda Apostolico a una manifestazione del 2018 al porto di Catania sui migranti e che i superiori del militare dell’Arma hanno già informato l’autorità giudiziaria del capoluogo etneo. Se la Procura dovesse aprire un’inchiesta in cui potrebbe essere identificata come potenziale parte lesa la giudice etnea dovrebbe girare per competenza gli atti a Messina.

Il video condiviso con una ristretta cerchia di persone

Il video riprende la giudice Iolanda Apostolico ad una manifestazione del 2018 al porto di Catania sui migranti. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, sarebbe stato lo stesso militare a riferire spontaneamente ai suoi superiori che cinque anni fa aveva girato quelle immagini con il cellulare senza alcuna finalità. Video che non sarebbe mai stato allegato ad atti interni o a informative all’autorità giudiziaria e che, solo alcuni giorni fa, sarebbe stato condiviso con una ristretta cerchia di persone. I superiori del militare hanno già informato l’autorità giudiziaria di Catania.

Occhi puntati sul deputato ex luogotenente dei Carabinieri

Inevitabilmente gli occhi vengono puntati su Anastasio Carrà, deputato della Lega, Anastasio Carrà, luogotenente dei carabinieri in congedo e sindaco di Motta Sant’Anastasia “Non avevo visto il video prima che Matteo Salvini lo pubblicasse sui social e non ne sono mai stato in possesso” Commenta Carrà dopo aver appreso che sarebbe stato un militare dell’Arma a girare il filmato che riprende la giudice Iolanda Apostolico a una manifestazione del 2018 al porto di Catania sui migranti. E’ stato a lui, Carrà, a ‘identificare’ il magistrato nel video postato dal vicepremier.

Schifani: “No alle dimissioni ma ci vuole imparzialità”

Il giudice Iolanda Apostolino “non credo debba dimettersi, ma siccome ho imparato – da avvocato, prima che da politico – che il magistrato deve non solo essere terzo ma apparire terzo, ritengo che il giudice non abbia ottemperato a uno dei principi a cui deve attenersi per il suo ruolo”. Così il governatore siciliano Renato Schifani sulla vicenda del giudice di Catania di cui la Lega chiede le dimissioni, a margine del suo intervento all’evento ‘Italia le radici della bellezza’ organizzato da Fratelli d’Italia a Brucoli, nel Siracusano. “Per me é più preoccupante questo aspetto che non l’esistenza del video o se c’è un dossier o meno – ha aggiunto – Tra l’altro era una manifestazione pubblica, non c’era nulla di segreto da nascondere”.

Le Lega alza il tiro dopo un secondo video

Intanto spunta un secondo video. “Ci chiediamo cosa debba succedere ancora affinché tutte le istituzioni, unanimemente e rapidamente, intervengano di fronte a questa pagina oscena della democrazia” commenta in una nota ufficiale la Lega. Il video è stato girato da un operatore di Lapresse. Nel filmato, che dura circa 50 secondi si vedono alcune persone, tra cui la giudice, che parlano con i poliziotti mentre altri manifestanti urlano. “Il video – dice la Lega – è sconvolgente e spazza via le ridicole difese d’ufficio e i comici tentativi di spostare l’attenzione da un fatto evidente e gravissimo: un giudice in piazza contro le forze dell’ordine”. Immagini in cui “la dottoressa Apostolico non difende donne e uomini in divisa insultati, alza la voce e il braccio, tace davanti a grida e parole irriferibili”.

“Il video diffuso dall’agenzia di stampa LaPresse dimostra in modo inequivocabile che il giudice Apostolico è indifendibile. Qui non si tratta di essere contro la magistratura ma proprio di voler tutelare i giudici da chi, al loro interno, viola le regole deontologiche della loro professione”. Lo dichiara la vicepresidente del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Antonella Zedda.

“È indifendibile. Adesso con il secondo video non ci sono scuse. Chi la difende è in malafede. Tutelare la magistratura vuol dire anche ribellarsi a singole persone ideologizzate che fanno militanza politica” scrive su Facebook Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile dell’organizzazione del partito, postando un nuovo video diffuso da La presse in cui si vede la giudice Iolanda Apostolico che partecipa a una manifestazione sui migranti a Catania.

