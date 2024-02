Carabinieri in azione nei quartieri di Librino e San Giorgio ed a Sant'Agata Li Battiati

Controlli del territorio a tappeto da parte dei carabinieri a Catania e nella sua provincia. E raffiche di multe agli automobilisti indisciplinati ma anche ad attività di ristorazione che hanno presentato irregolarità amministrative.

I militari dell’Arma in azione nei quartieri di Librino e San Giorgio supportati dai colleghi del Cio del 12° reggimento Sicilia e dal personale della polizia locale, hanno svolto controlli in materia di sicurezza alimentare, abusivismo commerciale circolazione stradale.

Locale senza Scia, sanzione salata e chiusura

Al riguardo, al termine dell’attività ispettiva effettuata ad un chiosco – bar nel quartiere di San Giorgio, i carabinieri hanno rilevato diverse irregolarità che, contestate alla titolare, una 39enne catanese, hanno comportato l’elevazione di sanzioni amministrative per un importo totale di 8.173 euro. Nel corso delle verifiche, infatti, è stato accertato come la donna avesse avviato la predetta attività commerciale in assenza di registrazione sanitaria, nonché, della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l’esercizio in sede fissa, occupando inoltre abusivamente la sede stradale attraverso tavolini e sedie.

Ciò ha comportato l’apposizione dei sigilli al chioschetto, per il quale è stata disposta non solo la chiusura, ma anche intimata la rimozione dell’intera struttura, pertanto, gli oltre 20 kg di alimenti confezionati, destinati alla vendita ma non più commercializzabili per la mancanza dell’autorizzazione, sono stati sequestrati e successivamente devoluti ad un ente con finalità di beneficenza.

I controlli stradali

A corollario dei risultati conseguiti, in una seconda fase del servizio sono stati effettuati anche verifiche connesse alla circolazione stradale, al fine di contrastare le condotte di guida irresponsabili che possono costituire un pericolo per la sicurezza pubblica, nonché, potenzialmente per gli automobilisti e i pedoni.

Nel frangente, sono state fermate una ventina di persone e una decina di mezzi, 8 dei quali sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada (mancata copertura assicurativa obbligatoria, mancata revisione periodica, guida senza cinture di sicurezza) per un importo complessivo di 8.500 euro.

Tra queste, particolarmente emblematiche le mancanze rilevate ad una 39 enne catanese, sorpresa alla guida di una Lancia Y senza aver mai conseguito la patente di guida, motivo per il quale è scattata per lei la denuncia, con recidiva nel biennio, in quanto già in un primo controllo era stata trovata alla guida senza patente di guida. La stessa è stata in oltre denunciata, dai carabinieri, per la violazione degli obblighi del custode, poiché alla guida, nuovamente, dell’autovettura Lancia Y già sottoposta a fermo amministrativo nella prima circostanza e a lei affidata. L’auto, quindi, non potendo circolare, questa volta è stata sequestrata amministrativamente ai fini della confisca.

Infine, i carabinieri hanno proceduto al sequestro amministrativo di un altro veicolo, oltre che al ritiro di due carte di circolazione.

I controlli a Sant’Agata Li Battiati

Dispiegamento importante di forze per l’arma della Compagnia di Gravina di Catania, che ha effettuato controlli straordinari nel centro e lungo le arterie principali del comune di Sant’Agata Li Battiati, nonché in tutte quelle aree di interesse operativo, con l’obiettivo di prevenire e contrastare possibili “sacche” di illegalità.

I carabinieri della stazione di Sant’Agata li Battiati e del Radiomobile hanno appunto messo in campo un dispositivo che, in maniera altamente visibile, ha garantito un ampio monitoraggio del territorio, nelle apparenti calme ore della domenica mattina.

Nell’occasione, sono stati controllati gli utenti della strada, con particolare attenzione per il rispetto delle norme imposte dal codice della strada ed alle condotte di guida potenzialmente pericolose per guidatori e pedoni.

Sequestrate due vetture senza assicurazione

Durante lo svolgimento delle attività in argomento, le pattuglie hanno fermato 38 veicoli e 47 persone, non solo elevando sanzioni nei confronti di automobilisti e centauri per oltre 2.500 euro, ma sequestrando anche due mezzi, una Peugeot 206 e una Smart For Two. Entrambi gli automobilisti sono stati infatti sorpresi dai militari dell’Arma alla guida delle rispettive autovetture senza averle assicurate. Un conducente è stato colto al volante della propria autovettura, una Toyota Y Go, senza aver sottoposto la stessa alla prevista revisione periodica.

In una seconda fase delle attività, che ha riguardato i servizi di prevenzione disposti dal comando provinciale di Catania, volti a monitorare i soggetti sottoposti a restrizioni della libertà personale presso il proprio domicilio, i carabinieri hanno poi controllato tre persone sottoposte a misure restrittive, riscontrando la loro regolare presenza preso le rispettive abitazioni.