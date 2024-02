I carabinieri in azione nel weekend

Nell’ultimo fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno predisposto straordinari servizi di controllo del territorio nelle Isole Eolie. Potenziati i servizi con pattugliamenti e posti di controllo, attuati anche nelle ore notturne per la prevenzione e contrasto dei reati, con riferimento ai delitti predatori, all’uso e allo spaccio di stupefacenti, alle violazioni al codice della strada e alle condotte illecite che possono pregiudicare la sicurezza dei cittadini.

Le verifiche stradali, ritirate sei patenti

Nell’ambito delle verifiche stradali, i militari dell’Arma hanno controllato più di 190 persone e oltre 80 veicoli con la contestuale contestazione di diverse violazioni al codice della strada tra cui l’inosservanza dei segnali dell’obbligo, mancato uso del casco e delle cinture, mancata copertura assicurativa, uso del cellulare alla guida e altro ancora. A seguito delle violazioni contestate, i militari hanno anche ritirato 6 patenti e sequestrato 3 veicoli sprovvisti di assicurazione.

Tre denunce per guida in stato di ebrezza

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale i carabinieri della sezione radiomobile di Milazzo e della Stazione di Lipari hanno deferito – in stato di libertà – tre persone per guida sotto l’influenza di alcool, una per guida sotto l’effetto di stupefacenti e un’altra per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti o all’esame alcolemico.

I controlli antidroga

All’esito di servizi antidroga, 6 persone di età compresa tra i 18 ed i 40 anni sono state altresì segnalate alle competenti prefetture quali assuntrici di droghe, poiché trovate in possesso di marijuana, cocaina e hashish, detenute per uso personale. La droga è stata sequestrata ed inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.

Controlli antidroga e denunce ad Acireale

Controlli sulla sicurezza stradale, sul posto di lavoro, ma anche alla sicurezza e contrasto allo spaccio di droga. E molto altro con due arresti, uno per evasione dai domiciliari ed uno per spaccio di stupefacenti. L’impegno dei carabinieri del comando provinciale di Catania nel controllo del territorio per la prevenzione ed il contrasto alle forme di illegalità diffusa a metà gennaio.

I carabinieri della compagnia di Acireale, con il supporto del 12° reggimento Sicilia, dei colleghi del nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e dell’Asp– Servizio Igiene pubblica di Acireale, hanno effettuato, d’iniziativa, secondo le direttive del comando provinciale di Catania, un servizio coordinato a largo raggio per intensificare le attività preventive e repressive nelle aree limitrofe a via Bonaccorsi e Piazza Dante, non tralasciando le verifiche al rispetto della circolazione stradale.

Particolare attenzione al contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti, spesso causa o espressione di ancor più gravi fenomeni criminali. Nell’ambito dei sempre più frequenti e mirati controlli tre persone sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per l’uso di stupefacenti, mentre un giovane venticinquenne è stato arrestato. Proprio tra le palazzine di edilizia popolare di via Bonaccorsi, infatti, i carabinieri hanno notato l’andirivieni di un soggetto a bordo di uno scooter. In un’occasione in particolare, i militari hanno notato che questi, nascondendosi dietro un camper, ha consegnato qualcosa a due soggetti, per poi rincasare immediatamente. I carabinieri hanno, quindi, deciso di intervenire.

A farli entrare in casa è stata l’anziana nonna del giovane, il quale, vedendoli sull’uscio, ha cercato di lanciare fuori dalla finestra della propria stanza una scatola rossa, al cui interno i militari dell’Arma hanno poi trovato 7 grammi di cocaina e 2 di marijuana oltre ad un bilancino di precisione. Per il giovane è scattato, così, l’arresto in flagranza di reato.

Nell’ambito dei controlli su strada sono state effettuate anche diverse perquisizioni per la ricerca di stupefacenti: 5 giovani sono stati sanzionati per l’uso di marijuana e cocaina.