i fatti a fontanarossa

In data 31.01.2023, durante i controlli effettuati da personale aeroportuale, in servizio presso la postazione di controllo “bagagli da stiva”, dell’Aeroporto di Catania, veniva individuato, all’interno di uno dei bagagli, un coltello di grosse dimensioni.

Il “Kukri nepalese” con lama di 30 centimetri e altri due coltelli

Immediatamente personale della Polizia di Frontiera, che veniva informato della presenza del grosso coltello, si portava sul posto , unitamente alla proprietaria, la quale dopo aver aperto il bagaglio poneva in visione il grosso coltello denominato “Kukri Nepalese”, avente una lama affilata di circa 30 cm, custodito all’interno di un fodero con annessi altri due coltelli con le lame di circa 8 cm.

La donna diretta al Nord Italia dopo una vacanza a Catania

La donna, nell’immediatezza, non riusciva a giustificare il possesso e il trasporto delle armi, riferendo di essere partita in macchina dalla propria residenza, in una località del Nord Italia e, dopo aver trascorso una vacanza a Catania, stava ripartendo per raggiungere la propria residenza.

La passeggera denunciata

Dopo aver sequestrato il coltello completo di custodia e gli altri due coltelli, la passeggera veniva denunciata in stato di libertà alla Locale Autorità giudiziaria, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In giro con moto rubata e coltelli, due giovani denunciati

Andavano in giro con una moto rubata, senza targa e anche con coltelli di genere vietato. Per di più hanno attirato l’attenzione dei carabinieri assumendo atteggiamenti quantomeno sospetti, accelerando alla loro vista e sgommando a zig zag tra le vie del Trapanese. Alla fine i due a bordo del mezzo sono stati fermati e scoperti.

Nella rete dei controlli

I carabinieri della stazione di Custonaci hanno denunciato due giovani di 18 anni di Paceco con le accuse di ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Entrambi hanno precedenti di polizia. L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio serale di controllo del territorio per la prevenzione e repressione di reati predatori.

A velocità e a zig zag

I militari dell’Arma notavano i due a bordo di uno scooter privo di targa. I giovani, appena hanno visto i carabinieri, hanno accelerato per cercare di dileguarsi, cambiando spesso direzione tra le vie del paese. Insospettiti da questo atteggiamento, i carabinieri bloccavano i ragazzi procedendo al controllo dei documenti per l’identificazione.

I giovani con delle dosi di hashish

Dagli accertamenti è emerso che la moto senza targa sulla quale viaggiavano era stata rubata. Inoltre, dopo una perquisizione, addosso ai due 18enne sono stati trovati due coltelli a serramanico, due passamontagna e tre involucri contenenti sostanza stupefacente di tipo hashish. I carabinieri hanno sottoposto tutto a sequestro e il ciclomotore è stato restituito al proprietario.