Bloccati in tutto 240 posteggiatori abusivi

Oggi è il 168esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato che cade in un momento particolarissimo, per l’Italia e per il mondo intero. Per questo l’anniversario a Catania verrà celebrato solo con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide in memoria dei caduti della Polizia di Stato, nella sala d’accesso alla Questura, alla sola e unica presenza del Questore Mario Della Cioppa e del Prefetto Claudio Sammartino.

La Polizia di Catania ricorda la campagna di contrasto, avviata quest’anno, non soltanto alla criminalità diffusa, ma anche a quel sottobosco di piccole e grandi illegalità che nel loro complesso s’intrecciano in un fitto ordito che si frappone a una più elevata qualità della vita e alla serenità di ogni cittadino.

“Dallo scorso mese di luglio – si legge in una nota della Questura – , infatti, è stata intrapresa una nuova strategia che, nella più ampia ottica del controllo del territorio con nuovi dispositivi operativi, ha visto delle metodologie tematiche d’impegno, per combattere fenomeni illeciti talmente diffusi nel territorio etneo da esser divenuti consuetudine di molti”.

La polizia ricorda la campagna per l’uso del casco protettivo e il contrasto ai posteggiatori abusivi: 240 posteggiatori abusivi, infatti, sono stati sanzionati, 102 sono stati denunciati e 48 di essi sono stati destinatari di Avviso Orale emesso dal Questore di Catania.

Una maggiore presenza della Polizia che ha portato a 1.185 arresti dal 10 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Sono aumentate, nel complesso, le persone identificate: sono 940.194 dal 10 marzo 2019 al 31 marzo 2020, contro le 720.080 del periodo precedente ed è parimenti cresciuto il numero dei veicoli controllati che da 89.316 sale a 139.342. Nel Catanese si è arristito anche a un calo di reati come rapine -8%; furti -16%; estorsioni -8%; usura -71%; reati attinenti gli stupefacenti -30%.

In primo piano anche la lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso che ha portato a 14 operazioni di polizia giudiziaria contro le consorterie mafiose, grazie alle quali sono stati arrestate ben 581 persone gravitanti in questa realtà criminale, tra le quali ben 160 per associazione a delinquere di stampo mafioso nei riguardi delle maggiori organizzazioni mafiose locali e 4 latitanti catturati. “Su questo fronte la Questura di Catania continuerà con immutato vigore insieme all’elevazione generale del livello di legalità”.