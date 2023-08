Non c’è pace per lo scalo catanese in questa estate. La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, pare fino alle 20 di oggi i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi.







Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti. “Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea – si legge in una nota -. Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto”.

Un nuovo avviso sarebbe spuntato nello scalo.

L’aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso fino alle 20 a causa dell’eruzione dell’Etna. Lo conferma la Sac, la società che gestisce lo scalo.

Voli cancellati e dirottati e il sito dello scalo in tilt

Numerosi voli cancellati altri in attesa di conoscere quali saranno le decisioni dopo le 13 da parte della Sac sulla possibilità di riaprite lo scalo di Fontanarossa di Catania dopo la chiusura provocata dall’eruzione dell’Etna. Al momento sono sei i voli in arrivo dirottati tutti nello scalo di Trapani. Sono collegamenti Ryanair da Vienna delle 7.55, Pisa delle 8.15, Milano Malpensa delle 8.35, Budapest delle 8.45, Berlino 9.10, Bergamo delle 9.20. Molti passeggeri segnalano che il sito internet dello scalo catanese non funziona e non dà le indicazioni necessarie per potere verificare se il volo verrà riprogrammato o cancellato.

Di Piazza: “Necessario un approccio innovativo”

“L’attività vulcanica dell’Etna sta subendo un nuovo aumento, con conseguente sollevamento di una colonna di fumo e caduta di sabbia

vulcanica nella zona del Comune di Catania. Questo evento sta causando disagi nella circolazione stradale e la temporanea chiusura

dell’Aeroporto Internazionale, portando alla cancellazione e alla deviazione dei voli di linea da e per la città”. Lo dichiara Maurizio Di

Piazza, Responsabile in Sicilia del Dipartimento Regionale Maxi-Emergenze della Democrazia Cristiana.

“L’interruzione delle operazioni aeroportuali è prevista almeno fino alle ore 13 di oggi. Attualmente, non vi sono preoccupazioni per

l’incolumità dei residenti. Il trend dell’attività vulcanica è in incremento, con il centro delle sorgenti del tremore vulcanico

localizzato in corrispondenza del cratere di sud-est, a una quota di circa 2.900 metri. I tecnici della DC sono al lavoro per sviluppare

proposte innovative volte a prevenire e affrontare le emergenze causate dai fenomeni vulcanici. In un territorio come la Sicilia, questi eventi

possono causare un notevole impatto su beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed archeologici delle località coinvolte. Tali fenomeni rappresentano anche una minaccia potenziale per la sicurezza dei cittadini e l’economia del turismo, che già sta

affrontando parecchie difficoltà a causa della chiusura precedente dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania per l’incendio nel Terminal”,

conclude.

L’incendio un mese fa

Lo scorso 16 luglio l’aeroporto Fontanarossa di Catania è stato coinvolto da un incendio che ha causato gravi danni al terminal principale. L’attività dell’aerostazione è rimasta bloccata per diversi giorni

Secondo i vigili del fuoco, nella loro prima relazione sull’incendio depositata alla Procura etnea, il rogo potrebbe essere partito dal cavo di una stampante. Il sospetto nasce da una estesa macchia scura notata dai vigili del fuoco accanto alla stampante. Se l’intuizione fosse confermata, sarebbe evidente che l’incendio, che ha messo in ginocchio lo scalo, ha avuto origine accidentale.

Sul rogo comunque si dovranno pronunciare anche i consulenti nominati dalla Procura che lunedì faranno il primo sopralluogo e cominceranno il loro lavoro.

