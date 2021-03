Aiuti fino a 550 euro

Un contributo per i lavoratori agricoli della provincia di Catania che hanno contratto il virus responsabile del Covid 19 a partire dal 1 gennaio 2021 e siano stati costretti al ricovero in ospedale o all’isolamento domiciliare nell’anno 2021, o che siano stati dichiarati “negativi” nell’anno in corso anche se hanno contratto la malattia nel 2020. E’ quanto prevede una delibera dell’ente bilaterale Ebat Ciala di Catania, che ha varato il provvedimento denominato “Bonus tutela sanitaria Covid 19” stanziando 50 mila euro totali.

Il bonus ammonta a 550 euro per chi ha subito il ricovero e a 450 euro per chi invece è stato costretto all’isolamento domiciliare. Il contributo è cumulabile con eventuali altre prestazioni percepite per malattia e/o infortunio sul lavoro. Previsto anche un indennizzo pari a 1.500 euro in caso di morte del lavoratore.

Cosa è l’Ebat Ciala Catania

L’Ebat Ciala Catania è un ente che raggruppa le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le aziende che operano nel campo dell’agricoltura, e che offre servizi e benefici economici gratuiti ai lavoratori agricoli della provincia di Catania. L’Ente è costituito da Confagricoltura, Cia, Coldiretti, Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, ha sede a Catania ma si avvale della collaborazione di tutte le organizzazioni territoriali degli aderenti presenti in tutta la provincia.

Come ottenere il bonus

Per ottenere il bonus, fa sapere l’ente, i lavoratori possono prendere visione del regolamento completo che definisce i criteri di concessione sul sito dell’Ente all’indirizzo www.ciala.it. Sullo stesso sito i lavoratori possono scaricare e compilare il modulo e presentarlo, insieme ai documenti richiesti, all’organizzazione sindacale territoriale di appartenenza o direttamente negli uffici di dell’Ebat Ciala, in Corso Sicilia, 111, 95131 Catania. Telefono 095 536324.