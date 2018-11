Domani a Catania

Un’iniziativa sindacale finalizzata ad accendere i riflettori sulle criticità della pubblica amministrazione, coinvolgendo la cittadinanza e sollecitando le istituzioni a intervenire con urgenza, a beneficio dei lavoratori e dell’utenza.

È questo il senso dell’azione di sensibilizzazione che la Uil Pubblica Amministrazione terrà domani 24 novembre a Catania dove, tra piazza Stesicoro e via Etnea, dalle 10:30 alle 12:30, il sindacato distribuirà materiale informativo e incontrerà i cittadini : a darne notizia è il segretario generale Armando Algozzino, che spiega le motivazioni dell’iniziativa, puntando il dito contro gli eccessi della burocrazia e la disattenzione generale da parte della politica.

“A Catania come altrove, nel resto d’Italia – chiarisce – la pubblica amministrazione è allo sbando: le ragioni della disfunzionalità in atto vanno in primis ricercate nell’inadeguatezza della classe politica, che non ha mai fatto alcun investimento nel settore in termini di risorse economiche e umane; ciò ha determinato, nel tempo, il progressivo ridimensionamento della qualità dei servizi, di certo non addebitabile ai dipendenti che, malgrado l’assenza di meritocrazia e valorizzazione della loro professionalità, hanno continuato a lavorare con dedizione e spirito di servizio”.