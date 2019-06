il 20 Giugno 2019 dalle ore 9,30

Le piccole e medie imprese guardano ai mercati esteri per trarre profitti. Per la cosiddetta “internazionalizzazione” le Pmi Siciliane rivolgono lo sguardo verso il Kazakhstan. Proprio questo sarà il tema di un appuntamento aperto a imprenditori e professionisti del territorio. Nel corso dell’incontro saranno evidenziate le opportunità e le modalità di crescita imprenditoriale, commerciale e di internazionalizzazione per le Pmi Siciliane nel Kazakhstan.

Giovedì 20 Giugno 2019 dalle ore 9,30 nella sala delle Adunanze della Camera di Commercio di Catania Siracusa e Ragusa, in via Salita dei Cappuccini 2 Catania, si terrà l’incontro su “Internazionalizzazione Pmi Siciliane in Kazakhstan: istruzioni per l’uso” organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia di Catania.

Durante l’incontro, aperto a tutti gli imprenditori e professionisti del territorio, saranno evidenziate le opportunità e le modalità di crescita imprenditoriale, commerciale e di internazionalizzazione per le Pmi Siciliane nel Kazakhstan, con riferimento al settore agricolo, enogastronomico, mobili e complemento d’arredo, prodotti industrie manifatturiere, turismo e flussi turistici.

Parteciperanno Riccardo Galimberti, presidente provinciale della Confcommercio Terre dell’Etna e del Barocco Catania Metropolitana, Pietro Agen, presidente della Camera di Commercio di Catania Siracusa e Ragusa. Nel corso della giornata interverranno diplomatici, professionisti ed esperti del settore dell’export.