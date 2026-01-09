Una legge specifica in Sicilia per gli anziani o chi si avvicina ad esserlo. Una norma che tenga inconsiderazione le esigenze di c hi è avanti con l’età. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha partecipato oggi al pranzo sociale con gli anziani della Comunità di Sant’Egidio, a Catania e, in questa occasione, ha manifestato la sua idea su questa norma.

Schifani alla Comunità di Sant’Egidio

Ad accoglierlo il presidente della comunità etnea, Emiliano Abramo, monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita del Vaticano e storico fondatore del movimento, e il professore Leonardo Palombi, attuale rettore dell’Università Cattolica di Tirana. Presente anche il deputato regionale Nicola D’Agostino, primo firmatario di una proposta di legge sugli anziani depositata all’Assemblea regionale siciliana.

Sì a una norma per gli anziani

“Il mio governo – ha detto il presidente Schifani – guarda con favore a una legge regionale sugli anziani, ispirata all’esperienza e alle proposte provenienti dalla comunità di Sant’Egidio a livello locale e sulla scorta della normativa nazionale. Stiamo studiando la fattibilità delle norme regionali anche in relazione alla disponibilità di risorse. Predisporre misure e servizi che aiutino le persone più avanti nell’età ad affrontare serenamente la quotidianità è una priorità che condividiamo, al pari del contrasto alla povertà, per cui abbiamo già adottato una legge ad hoc e investito 10 milioni di euro nell’anno appena passato”.

“Proseguiremo su questa strada – aggiunge il presidente della Regione – consapevoli che il supporto attuativo di realtà come Sant’Egidio e di altre del terzo settore, è fondamentale affinché i fondi stanziati vengano utilizzati nel modo più efficace possibile. L’ho ribadito anche a monsignor Paglia, al quale ho assicurato l’impegno della Regione nei confronti di chi si trova in condizioni disagiate o svantaggiate. Essere tornati qui, a pranzare con gli amici di questa comunità – ha concluso Schifani – è un’emozione sempre forte, che mi dà ulteriore slancio a proseguire nell’impegno di non lasciare indietro nessuno”.

