Attimi di terrore per una donna

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri di Mascalucia, in provincia di Catania, accusato di tentata violenza sessuale.

Una donna di 32 anni giovedì scorsi si è presentata in caserma ansimante e dolorante denunciando si essere stata appena vittima di un tentativo di violenza sessuale da parte dell’ex compagno e di essere stata malmenata. I carabinieri sono entrati nell’appartamento condiviso dalla donna con il suo ex, a soqquadro e con un grosso coltello posto su una scatola di cartone. L’uomo non era più in casa.

La donna è stata trasportata in pronto soccorso dopo la visita in guardia medica. I sanitari le hanno diagnosticato un trauma cranico, un trauma ad un orecchi, alla spalla, alla mano e alla coscia. La vittima ha raccontato ai militari di aver interrotto la convivenza con l’uomo a causa del suo comportamento violento e di continui insulti in presenza dei figli. Per il bene dei figli ha poi acconsentito ad un riavvicinamento ma ben presto si sarebbe pentita di quella scelta troncando definitivamente la relazione.

Un fatto che ha fatto uscire di senno l’ex convivente che ha aggredito la donna riuscendo a spogliarla e colpendola con schiaffi e calci. L’uomo inoltre, in preda all’ira, voleva filmare con il telefonino l’atto sessuale per farlo vedere ad altre persone e, verosimilmente, divulgare il filmato si internet.

L’ha quindi colpita con una forchetta in pancia e l’ha continuata a minacciare con un coltello. “Questa sera o ti ammazzo o mi ammazzo”, avrebbe urlato. Per fortuna la donna è riuscita a sfuggire dalla casa salendo in auto nonostante fosse inseguita dal’ex che però non è riuscito a bloccarla. L’aggressore è stato raggiunto nell’abitazione del padre e lo hanno portato nel carcere catanese di Piazza Lanza.