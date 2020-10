L'uomo ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta (Ct) hanno arrestato nella flagranza il 44enne catanese Angelo Pagano, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari lo hanno pedinato mentre era a botdo della sua Kia Picanto.

Disorientato dal controllo dei carabinieri, l’uomo ha mostrato un eccessivo nervosismo giustificato dal semplice fatto che dietro la mascherina chirurgica, indossata in maniera corretta, occultava un involucro contenente circa 23 grammi di eroina e una dose termosaldata della stessa sostanza. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato il 49enne Alfio Ssarvà, ritenuto responsabile di Minaccia, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Intorno a mezzogiorno di ieri, numerosi cittadini avevano contattato telefonicamente i Carabinieri lamentando che in via Damiano Chiesa un uomo stava creando disagi e schiamazzi perchè in evidente stato di alterazione dovuta al consumo di bevande alcoliche.

I militari, al loro arrivo, hanno trovato l’uomo che avendoli visti e nel tentativo di non essere a sua volta individuato, si era nascosto rannicchiato sul sedile posteriore della sua autovettura, una Renault Twingo.

L’uomo ha cominciato ad inveire contro i militari investendoli con ogni insulto dimenandosi nel tentativo di non essere arrestato. L’aut è stata posta sotto sequestro perché anche priva della copertura assicurativa mentre l’uomo, espletate le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.