Non si ferma l'impegno dei militari della Brigata “Aosta

In provincia di Catania proseguono le attività di sanificazione da parte dell’Esercito Italiano per fronteggiare l’emergenza del Covid19. Non si ferma l’impegno dei militari della Brigata “Aosta” che hanno pianificato e condotto l’igienizzazione di decine comuni siciliani e tra questi anche Riposto.

Questa mattina è stata avviata la sanificazione e disinfezione dei locali del Comune catanese, partendo da palazzo Vigo a Torre Archirafi. Le operazioni di bonifica, oltre al palazzo Vigo di Torre Archirafii, sono poi proseguite nei locali del municipio di via Archimede e del vicino palazzo Cosentino, il comando della polizia locale, l’Ufficio tecnico, la biblioteca comunale e i servizi sociali, la palestra comunale Livatino, Ufficio Anagrafe, la sede operativa del 118 di via Roma nord e la Guardia medica; i centri incontro anziani di Torre Archirafi e di via Archimede, il mercato ittico di corso Italia e il plesso di Archi che ospita gli Scout.

Il team militare è stato accolto dal sindaco Enzo Caragliano, dal vice, Rosario Caltabiano. Della task force fanno parte l’Ufficiale medico del 62* Reggimento F. Sicilia, tenente del Corpo Sanitario, Vincenza Iapichino, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e due disinfettori del 24° Reggimento Artiglieria.

“Stamane hanno preso il via gli interventi di sanificazione in diversi edifici pubblici comunali, luoghi di aggregazione sociale, ad opera dell’Esercito che – afferma il sindaco Caragliano -. Mediante l’utilizzo di specifici prodotti igienizzanti e di moderne apparecchiature di nebulizzazione dei principi attivi, sono state eseguite tutte le operazioni volte a eliminare eventuali agenti patogeni presso i locali comunali”.