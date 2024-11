Quella che inizialmente sembrava una semplice lite in famiglia si è trasformata in un importante arresto per droga nel quartiere Librino di Catania. Tutto è iniziato con una chiamata al numero di emergenza 112, che segnalava una lite in un’abitazione. Sul posto gli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

Il giovane tenta di disfarsi della droga

All’arrivo della polizia, un giovane si è affacciato al balcone dell’appartamento segnalato, lanciando due buste di colore azzurro nel tentativo di disfarsi di qualcosa. La mossa, però, non è sfuggita all’occhio degli agenti, che hanno recuperato le buste. Al loro interno, hanno trovato un consistente quantitativo di sostanza stupefacente: quasi 800 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte per la vendita, e quasi 170 grammi di hashish.

La perquisizione domiciliare e il ritrovamento di materiale per il confezionamento

Il ritrovamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di perquisire l’abitazione del giovane. Dopo aver bussato alla porta per diversi minuti, il ragazzo ha aperto, rivelandosi essere lo stesso che aveva lanciato le buste dal balcone. Nel tentativo di occultare ulteriori prove, aveva gettato circa 15 grammi di marijuana nel cestino della cucina. La perquisizione ha portato alla luce anche materiale per il confezionamento della droga, tra cui un macchinario per sigillare buste sottovuoto.

Controllo dell’auto: trovate cartucce a salve

Gli agenti hanno esteso il controllo anche all’auto nella del giovane, di cui aveva le chiavi. Il 17enne, che viveva nell’appartamento con la compagna e un figlio di pochi mesi, aveva nascosto all’interno del veicolo alcune cartucce a salve. Questo ritrovamento ha ulteriormente aumentato i sospetti degli agenti.

La perquisizione delle aree comuni e il ritrovamento di pistola e altra droga

Considerando il possibile coinvolgimento di armi o ulteriore droga, la polizia ha deciso di perquisire anche le aree comuni dell’edificio. La decisione si è rivelata fondata: in un’intercapedine al piano terra, vicino all’impianto fognario, gli agenti hanno rinvenuto altri 600 grammi di marijuana e una pistola a salve. Questo materiale è stato sequestrato a carico di ignoti. Il 17enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Pubblico Ministero del Tribunale dei Minorenni, informato dell’arresto, ha disposto l’accompagnamento del giovane al Centro di Prima Accoglienza per minori di Via Franchetti, a Catania. Successivamente, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare presso l’Istituto Penale Minorile di Acireale. La droga e la pistola trovate nelle aree comuni saranno distrutte.

