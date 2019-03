Sono 24 arrestate nell’ambito dell’operazione della squadra mobile di Catania che ha smantellato tre diverse organizzazioni di spaccio che operavano in un condominio di case popolari e nel quartiere di san Giovanni Galermo, tutte sotto il controllo del clan di Picanello. Ecco i nomi e i singoli provvedimenti restrittivi della libertà adottati:

Concetto Aiello 49 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa; Giuseppe Bellia 24 anni, già detenuto per altra causa; Orazio Castagna 26 anni; Andrea Corsaro 30 anni; Simone Di Mauro 21 anni;

Emanuel Kevin Ferro 22 anni già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa; Francesco Finocchiaro 26 anni; Claudio Natalizio Minnella 53 anni; Eugenio Minnella 28 anni; Salvatore Musumeci 23 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa; Massimiliano Previte 25 anni; Santo Sapuppo 23 anni; Carmelo Scalia 27 anni; Jonathan Spampinato 25 anni; Damiano Spacarino 28 anni;

Angelo Speranza 22 anni; Alessandro Tomaselli 43 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa;

Francesco Tudisco 39 anni; Alessandro Vecchio 31 anni, già detenuto per altra causa;

nei confronti dei quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Vincenza Aiello 38 anni; Luana Battaglia 20 anni; Andrea Calabretta 37 anni; Giovanni Castorina, 21 anni; Pietro Alessio Raneri 24 anni; nei confronti dei quali è stata disposta la misura degli arresti domiciliari