la denuncia di confindustria catania

“Decine di imprese catanesi messe in ginocchio dal nubifragio che si è abbattuto sulla città. Molti stabilimenti produttivi della zona industriale risultano ancora chiusi a causa dei forti allagamenti e dei disagi alla rete idrica ed elettrica”.

Lo segnala il presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco, annunciando che l’associazione “ha già avviato la conta dei danni subiti dalle imprese”.

“Stiamo operando – aggiunge – in collegamento con l’amministrazione cittadina e con le istituzioni locali per avere un quadro definito della situazione e ottenere i giusti ristori. Nei quartieri più colpiti dal maltempo, villaggio Santa Maria Goretti e San Giuseppe La Rena, si contano danni molto ingenti anche tra le nostre imprese. Ma a soffrire pesantemente, ancora una volta, è l’area industriale di Pantano d’Arci, già flagellata da una condizione di disagio cronico. In questo momento così difficile – conclude Biriaco – siamo al fianco delle imprese per garantire loro tutto il supporto necessario a superare le criticità. Occorre garantire subito il ripristino dei luoghi colpiti per consentire a imprese e lavoratori di tornare a operare in sicurezza”.

Sui luoghi colpiti dal maltempo si è recato, ieri pomeriggio, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, accompagnato dal capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, dal vicesindaco di Catania Roberto Bonaccorsi, dal comandante dei Vigili del fuoco Giuseppe Verme e dal responsabile del Corpo forestale della Regione colonnello Luca Ferlito.

Il governatore ha annunciato la proclamazione dello stato di calamità ed ha disposto una immediata ricognizione dei danni subìti dalle civili abitazioni e dalle aziende, in tutte le tre province, Palermo, Ragusa e Catania, per avanzare alla Protezione civile nazionale la richiesta dello stato di emergenza e il conseguente ristoro ai privati.

Sono circa 30 gli interventi di soccorso per il maltempo effettuati dai Vigili del fuoco di Catania e nei paesi etnei in questo weekend appena trascorso.

(foto di repertorio)