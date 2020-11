Sono circa 30 gli interventi di soccorso per il maltempo effettuati da stamane dai Vigili del fuoco di Catania e nei paesi etnei (San Giovanni la Punta e San Gregorio) e nella fascia ionica, a Giarre in particolare. Attualmente sono in corso una decina di interventi di soccorso per le avverse condizioni meteorologiche, principalmente per danni causati dall’acqua, allagamenti, alberi e intonaci pericolanti e per soccorrere persone rimaste bloccate all’interno di auto in panne. Sono impegnate tutte le squadre operative disponibili sul territorio.

A Catania è completamente allagata piazza Carlo Alberto, da dove l’acqua defluisce con molta difficoltà. Sul posto sta operando una squadra dei Vigili del fuoco per allagamenti, e per soccorrere automobilisti con auto in panne. Sempre a Catania, In via Fragalà, angolo via Etnea, è in corso un intervento per un incendio ad alcuni contatori dell’ energia elettrica di un edificio.

A Giarre, in contrada Rovettazzo, per il crollo di un ballatoio e danni alle strutture portanti sono state evacuate da una palazzina di tre piani sei famiglie, in totale 21 persone, comprese due con disabilità. Sul posto stanno operando una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Giarre, agenti della Polizia Locale, personale dell’Ufficio Tecnico Comunale e dei Servizi Sociali.