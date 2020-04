lo comunica il sindaco della cittadina che conferma la morte di 6 ricoverati

Sono risultati negativi i tamponi per la ricerca del Covid-19 eseguiti ai 13 ospiti della casa di riposo di San Giovanni La Punta e ai 4 operatori, che sono in isolamento nella struttura.

Lo rende noto il sindaco Antonino Bellia dopo avere ricevuto la conferma dall’Asp di Catania, che in settimana eseguirà un altro test, e dalla responsabile della casa di cura.

“Questa notizia ci rincuora – commenta il primo cittadino etneo – e conferma soprattutto che, adesso, all’interno della struttura non vi è una situazione così pericolosa come da tanti in questi giorni descritta”.

Confermato il dato del decesso di sei degli ospiti che erano stati trasferiti in ospedali perché positivi al Coronavirus.

“Tutti avevano patologie pregresse ed un’età avanzata – sottolinea il sindaco – ad eccezione di un 62enne, anch’egli con patologie pregresse e figlio di una 92enne, ospite della struttura, le cui condizioni attualmente sono buone”.

“Volendo fare un bilancio della situazione, con i dati ufficiali a nostra disposizione – aggiunge Bellia – i casi registrati sul nostro territorio, compresi pertanto anche quelli della casa di riposo, in totale sono 44, di questi quelli deceduti in totale sono stati 10, gli ospedalizzati sono stati 5 e altri 12 sono in isolamento domiciliare”.

Intanto oggi è stato eseguito un blitz dei Nas nella case di riposo in diverse città di tutta Italia. Numerose le irregolarità riscontrate e la mancata osservanza delle norme anti-contagio. Chiusura e denuncia per i titolari anche in tre strutture siciliane, nel Ragusano, nel Messinese e nel Trapanese.

L’attenzione ed i controlli nelle case di riposo si sono intensificati dopo che alcune di queste strutture sono diventate focolaio di contagi, come accaduto nella Rsa Villa delle Palme a Villafrati, dove sono deceduti 13 anziani e nella casa di riposo Don Bosco di Caltagirone. In quest’ultimo caso, la Procura ha aperto una inchiesta, al momento contro ignoti, per i reati di omicidio colposo ed epidemia colposa. L’indagine mira a far luce sul decesso di quattro ospiti della casa di riposo, dove i positivi al Covid19 sono 41 tra pazienti ed operatori.