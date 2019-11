L’uomo è stato allontanato in via d’urgenza dalla casa familiare

Gli uomini della squadra Volanti ha denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia, un uomo di 53 anni di Catania, accusato di maltrattamenti e minacce nei confronti della moglie.

La donna ha richiesto l’intervento della Polizia dichiarando che nel corso della serata di ieri aveva avuto l’ennesima lite con il convivente. Lo ha invitato a lasciare l’abitazione ma dopo essersi rifiutato ha iniziato a inveire contro di lei e contro la madre gravemente ammalata.

La vittima è stata accompagnata in questura per formalizzare l’atto di denuncia e ha raccontato di essere vittima di maltrattamenti e di atteggiamenti verbali aggressivi da parte del convivente da oltre dieci anni, vivendo una situazione di violenza psicologica che le causava difficoltà quotidiane. Ha raccontato anche che in passato il compagno si era reso responsabile di diverse aggressioni fisiche nei suoi confronti, per le quali ha presentato la certificazione sanitaria, rilasciata in dette occasioni dai sanitari a cui era stata costretta a ricorrere. L’uomo è stato allontanato in via d’urgenza dalla casa familiare.