Il concerto evento di Maluma si arricchisce di un nuovo protagonista, a Catania anche Boro Boro

31/03/2023

La data evento di Maluma al Wave Summer Music di Catania (5 luglio, Villa Bellini) si arricchisce di una novità. È stata ufficializzata la partecipazione di Boro Boro che “riscalderà” gli animi e si esibirà prima di Maluma.

Il nuovo singolo “Delincuente” con Elettra Lamborghini

L’artista presenterà a Catania il nuovo singolo “Delincuente”, che vede la collaborazione di Elettra Lamborghini. Il brano è da oggi in radio e su tutte le piattaforme ed è destinato a diventare un pezzo immancabile nei club italiani.

Tanti riconoscimenti, stream e views per Boro Boro

Dopo aver collezionato 7 dischi di platino, 1 disco d’Oro, oltre 440 milioni di stream e 120 milioni di views su YouTube grazie a hit inarrestabili come i singoli “Lento” e “Nena” che hanno dominato le classifiche per settimane, Boro Boro è reduce dal successo di “Suavemente” (la riedizione italiana del brano dell’artista algerino Soolking) – brano che lo ha consacrato a livello internazionale con oltre 152 milioni di stream sulle piattaforme – e dal suo ultimo singolo “Paura e Soldi”.

Cresce l’attesa per Maluma

La superstar colombiana Maluma continua il suo successo internazionale. La star internazionale, uno degli artisti di maggior successo ed influenza della musica latinoamericana, è atteso in Italia e sarà il 5 luglio alla Villa Bellini di Catania per uno dei pochi appuntamenti italiani del suo tour mondiale. Il live siciliano è organizzato da Giuseppe Rapisarda Management con la collaborazione di Lurova Music.

Maluma ha venduto oltre 18 milioni di copie tra singoli e album

Oltre 18 milioni di copie vendute nel mondo tra singoli e album, vincitore di un Latin Grammy Award e nove nomination, Maluma ha recentemente ricevuto 8 nomination al Premio Lo Nuestro: Pop – Male Artist Of The Year; Song Of The Year per il brano “Cada Quien” con Grupo Firme; The Perfect Mix Of The Year per “Cada Quien” con Grupo Firme; Tour Of The Year; Pop – Song Of The Year con “Sobrio”; Pop-Urban – Song Of The Year con “Mama Tetema” ft. Rayvanny; Urban – Album Of The Year con The Love & Sex Tape; Regional Mexican – Banda Song Of The Year per “Cada Quien” con Grupo Firme. La finale si terrà il 23 febbraio alla Dade Arena di Miami. L’ultimo album “The Love & Sex Tape” è stato nominato nella categoria Best Album Urbano ai Grammy Awards.

Biglietti in vendita online su TicketOne e TicketSms e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket.