La Polizia di Stato di Catania continua la sua lotta contro il consumo e lo spaccio di droga con controlli mirati in città e in provincia. Recentemente, la Squadra Volanti, con il supporto delle unità cinofile, ha arrestato una coppia di coniugi catanesi di circa cinquant’anni, uno dei quali con precedenti penali, per detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

Oltre un chilogrammo di marijuana sequestrato in un appartamento

La perquisizione di un appartamento al settimo piano di un palazzo in zona Corso Indipendenza ha portato al ritrovamento di oltre un chilogrammo di marijuana. Il fiuto del cane antidroga Maui e l’intuito degli agenti hanno permesso di scoprire la sostanza stupefacente, già suddivisa in piccole buste di plastica, pronta per essere venduta.

Scoperta piantagione di marijuana in un fondo agricolo

Le indagini sono state estese ad un fondo agricolo di proprietà dell’uomo, dove i poliziotti hanno trovato numerose piante di marijuana, alte tra uno e un metro e mezzo, pronte per essere raccolte. Questa scoperta ha confermato che la coppia non si limitava allo spaccio ma aveva avviato una vera e propria attività di coltivazione.

Arresti domiciliari per la coppia

I due coniugi sono stati arrestati in flagranza di reato. Il Pubblico Ministero, dopo essere stato informato dell’accaduto, ha disposto la misura degli arresti domiciliari per entrambi. L’operazione dimostra l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto al traffico di droga nel catanese.

Tenta di disfarsi della cocaina gettandola nel water, arrestato 47enne palermitano

La polizia di Stato ha arrestato L.R.G., 47enne palermitano accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo non appena ha visto gli agenti del commissariato San Lorenzo nei pressi del suo appartamento a Tommaso Natale a Palermo ha cercato di sfarsi di dosi di cocaina gettandole nel water. I poliziotti grazie alla presenza del cane antidroga Yndira sono riusciti a ritrovare lo stupefacente in un pozzetto di scarico. Gli involucri di colore celeste sono stati recuperati e dentro sono stati trovati circa 66 grammi di cocaina. In casa è stato trovato il bilancino. Il gip ha convalidato l’arresto