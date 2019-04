Ora si trova in carcere

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catania, su richiesta della procura, con l’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie di 37 anni, che avrebbe schiaffeggiato anche in presenza del loro figlioletto. La denuncia ai carabinieri è arrivata dalla stessa vittima dei maltrattamenti. La donna avrebbe patito una vera e propria ‘via crucis’ dal giugno del 2014, anno del suo matrimonio, fino ad oggi. Il marito avrebbe avuto nei suoi confronti un atteggiamento aggressivo, minaccioso e prevaricatore.

La donna ha raccontato di essere stata vittima di schiaffi, pugni e calci anche in presenza del figlioletto di nemmeno due anni. Il 3 febbraio scorso il 41enne, addossando la colpa alla moglie della cattiva gestione del figlio mentre la donna teneva in braccio il bambino, l’avrebbe schiaffeggiata per poi spingerla sul divano e strapparle il bambino dalle braccia dicendole: ‘Non farti scudo con nostro figlio’. In quel caso la donna sarebbe stata costretta a chiedere aiuto alla madre che avrebbe preso in custodia il bambino mentre la figlia faceva le valigie per andare via da casa. A quel punto il marito, irritato, avrebbe detto alla moglie: “Te ne pentirai”, danneggiando l’abitazione e malmenando la vittima fino a fratturarle il setto nasale con una testata. L’uomo adesso è rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.

