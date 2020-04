dovrà rispondere di lesioni personali aggravate

Tragedia evitata dalle forze dell’ordine ieri pomeriggio a Catania.

Alcune Volanti della Polizia sono intervenute al fine di sedare una lite condominiale, originata da futili motivi, tra due uomini residenti in viale Grimaldi-Librino.

Uno dei due aveva la peggio, essendo stato colpito in testa con un martello: immediatamente, veniva soccorso dagli operatori di Polizia e da personale del 118.

In attesa della prognosi sulle condizioni di salute della vittima, un uomo di circa 60 anni tuttora tenuto in osservazione dai sanitari ma non a rischio vita, l’aggressore P.G., 56 anni, veniva denunciato per le lesioni personali aggravate.

Il martello utilizzato nel corso della colluttazione è stato debitamente sequestrato dagli operatori di Polizia.