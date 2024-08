Un nuovo episodio di violenza domestica scuote la provincia di Catania. Ieri sera a Misterbianco un uomo di 40 anni ha brutalmente aggredito e pestato la moglie 39enne per futili motivi. La donna è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto, ma ha riportato gravi lesioni con una prognosi di 30 giorni. L’uomo si è dato alla fuga ma è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri poco dopo, mentre si nascondeva a casa della madre.

La richiesta di aiuto

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 21.30 la Centrale Operativa dei Carabinieri ha ricevuto la richiesta di aiuto della donna, subito dopo essere stata picchiata violentemente dal marito nella loro abitazione nel centro di Misterbianco. Una pattuglia della locale Tenenza si è precipitata sul posto trovando la malcapitata in evidente stato di shock, seduta sul marciapiede e assistita da alcuni passanti accorsi in suo soccorso. La donna, tra le lacrime e ancora sconvolta, ha raccontato di essere stata aggredita e picchiata brutalmente dal marito per futili motivi. È riuscita a salvarsi solo fuggendo fuori di casa e chiedendo disperatamente aiuto. I militari, dopo aver prestato i primi soccorsi e tranquillizzato la vittima, hanno subito avviato le ricerche del fuggitivo.

L’uomo rintracciato dalla madre

Grazie alla loro conoscenza del soggetto, noto per precedenti episodi di violenza domestica, i Carabinieri sono riusciti in poco tempo a rintracciarlo a casa della madre dove si era nascosto. L’uomo, conscio della gravità del suo gesto, non ha opposto resistenza e si è lasciato arrestare. La moglie, soccorsa e trasportata in ospedale, è stata giudicata guaribile in 30 giorni per le molteplici lesioni subite. L’arrestato, che già in passato si era reso protagonista di analoghi comportamenti violenti nei confronti della consorte, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto disponendo il carcere. L’uomo si trova ora recluso nella casa circondariale di Piazza Lanza.