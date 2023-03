Maxi controlli a Catania centro e provincia, piovono denunce e multe

31/03/2023

I Carabinieri di Catania Piazza Dante sono stati impegnati in un servizio di contrasto all’illegalità diffusa nel centro ed in particolare nei pressi di piazza Dante, piazza Palestro, piazza della Repubblica, piazza Stesicoro, piazza Giovanni XXIII e in zona lungomare Ognina. Le diverse perquisizioni operate nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale hanno consentito ai militari di denunciare un 22enne catanese per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Due giovani fermati con la droga

Il giovane, fermato in piazza Stesicoro mentre si trovava a bordo di un Honda SH 150, ha anche tentato di eludere il controllo ma è stato bloccato e sottoposto prima ad accertamenti sul posto e poi a perquisizione personale. I militari hanno trovato nei suoi slip, una custodia contenente 22 involucri con di 19,5 grammi di cocaina. Il 22enne è stato trovato in possesso di 86 euro, ritenuta provento dello spaccio e sottoposta a sequestro come pure la sostanza stupefacente. Al termine di un altro controllo effettuato in piazza Europa nei confronti di un 21enne di Palagoniai Carabinieri lo hanno denunciato per “possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere”. Il giovane è stato trovato in possesso di una catena in acciaio, un’altra catena a maglie strette e altre due catene in acciaio con moschettone in estremità.

I controlli nei negozi

L’attività di controllo effettuata con il personale delle Polizia Locale ha riguardato diverse attività di somministrazione di cibi e bevande tra piazza Giovanni XXIII e piazza Dei Martiri. I militari hanno sanzionato i titolari catanesi di due distinti Food Truck, un 55enne e un 43enne, per occupazione del suolo pubblico procedendo al sequestro dei tavolini e delle sedie trovati sul suolo pubblico. Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale i Carabinieri hanno identificato un centinaio di persone e sottoposto a controllo una cinquantina di veicoli accertando una quindicina di violazioni al Codice della Strada. Sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di quasi 7.000 euro nonché il sequestro per 5 veicoli.

Controlli alle attività commerciali anche a Misterbianco

I Carabinieri di Fontanarossa sono stati impegnati anche a Misterbianco. Al termine delle verifiche, effettuate presso diverse attività di somministrazione di cibi bevande, un 41enne catanese, titolare di un chiosco bar, è stato denunciato per “violazione dello statuto dei lavoratori” e “violazione della normativa sulla sicurezza alimentare”. I militari hanno accertato che l’uomo utilizzava un impianto di videosorveglianza in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali con conseguente ammenda di 387 euro. E’ scattata la sanzione amministrativa per complessivi 11.000 euro per la riscontrata carenza, per l’attività commerciale, della registrazione sanitaria, del manuale di autocontrollo H.A.C.C.P, della licenza per sala giochi (a cui peraltro aveva adibito una parte dei locali) e della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).