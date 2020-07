Nel Villaggio Campo Mare di Librino

Il personale del Commissariato Librino (CT) ha effettuato controlli straordinari volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere, con particolare riferimento ai reati in materia ambientale, truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche, sfruttamento del lavoro minorile, abuso edilizio e invasione di edifici e terreni privati e pubblici.

All’interno di un condominio di proprietà del Comune di Catania in Viale Moncada sono stati identificati 10 soggetti accusati di avere costruito abusivamente 10 garage sul suolo pubblico. I rifiuti speciali pericolosi sono stati smaltiti illegalmente. Durante le operazioni di polizia, è stato sorpreso un minore intento a lavorare, come muratore e in nero, assieme al padre e, nel fare ciò, non indossava i dispositivi di protezione individuale.

In tutto 9 persone sono state indagate in stato di libertà per i reati di abuso edilizio, invasione di terreni pubblici, gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi e, in relazione ad uno, anche per sfruttamento del lavoro minorile. Sono stati sequestrati anche i dieci garage abusivi, il materiale inquinante riversato sul terreno e attrezzatura varia.

Nel Villaggio Campo Mare, sono stati indagati in stato di libertà 3 persone responsabili, a vario titolo, di avere occupato abusivamente una villa di un privato distribuita su più livelli e acquistata all’asta 5 anni fa. Uno degli occupanti, all’interno del terreno di pertinenza della villa ha costruito abusivamente un manufatto in cemento al cui interno vi ha allestito un’officina meccanica abusiva percependo il reddito di cittadinanza.

Nel Villaggio Ippocampo di Mare un genitore che, nonostante il divieto, ha impiegato il proprio figlio minore nel trasporto acqua potabile. Qui i poliziotti hanno verificato la violazione dei sigilli apposti di recente in una Villa di lusso che era sequestrata in quanto costruita illegalmente in zona Oasi, il responsabile è stato indagato in stato di libertà per il reato di violazione dolosa degli obblighi di custodia. Inoltre 2 parcheggiatori abusivi sono stati notificati i daspo urbani emessi dal Questore di Catania e ciò in quanto, ripetute volte, sorpresi ad esercitare l’attività di parcheggiatori senza titolo in zona aeroporto.