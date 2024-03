La tratta della metropolitana Misterbianco – Paternò diventa realtà. Venerdì 22 marzo, alla stazione di Piano Tavola nel territorio di Belpasso (CT) ci sarà la cerimonia inaugurale per l’avvio dei lavori alla presenza di Istituzioni, autorità e del ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini. L’intervento, della lunghezza di 11,5 km con 5 fermate, costituisce l’elemento finale per completare l’intera linea della metropolitana, lunga complessivamente 30 km che collegherà i territori dei comuni di Paternò, Belpasso, Misterbianco e Catania con l’aeroporto Fontanarossa.

Le parole di Manlio Messina e Francesco Ciancitto

“E’ una occasione storica per la Sicilia, grazie all’attenzione del governo Meloni e del Ministro Salvini, questo progetto strategico non sarà più un sogno ma una realtà concreta – dichiarano in una nota congiunta il Vice Presidente Vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Manlio Messina e il deputato Francesco Ciancitto – i cittadini di Catania e provincia potranno finalmente usufruire di un servizio che cambierà la loro mobilità. Siamo molto soddisfatti, ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a quest’obiettivo ma in primis il Governo che ha fatto sì che venissero sbloccati i fondi per la sua realizzazione”. La tratta Misterbianco – Paternò, di fatti, è stata finanziata con i fondi del Pnrr mediante un accordo quadro per l’affidamento di un appalto integrato dell’importo complessivo di 729, 5 milioni di euro.

Ok al bilancio Ast

“Oggi per l’Ast si apre una nuova fase che ci consente di guardare con fiducia al futuro”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la notizia dell’approvazione dei bilanci 2021 e 2022 dell’Azienda siciliana dei trasporti. “Abbiamo raggiunto – prosegue – un risultato importante che ci consente di rassicurare i dipendenti ma, soprattutto, di porre le basi di quel rilancio che garantirà ai cittadini siciliani servizi più efficienti. Il prossimo passo sarà l’elaborazione del nuovo piano industriale attraverso il quale punteremo a valorizzare e modernizzare una società che per la Regione costituisce un asset di fondamentale importanza”.

Le parole di Falcone

“Nel rispetto della tabella di marcia – aggiunge l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone – oggi l’assemblea dei soci dell’Ast ha approvato i bilanci 2021 e 2022 dell’azienda. Questo significa innanzitutto serenità e garanzie per i lavoratori e per il servizio effettuato. Ora passeremo all’adozione del nuovo piano industriale della nostra partecipata del trasporto pubblico, proseguendo nel percorso di salvataggio e risanamento avviato dal governo Schifani. L’obiettivo è restituire efficienza al sistema, salvaguardando i livelli occupazionali e dando risposte alle esigenze della mobilità locale in Sicilia”.