Controlli a tappeto a Misterbianco da parte dei Carabinieri della locale Tenenza, con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia, in collaborazione con la Polizia Locale e lo S.Pre.S.A.L dell’Asp di Catania. L’operazione, svolta nell’ambito delle attività per prevenire ogni forma di illegalità, ha avuto come obiettivo la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

I controlli

In particolare, al termine dei controlli presso un chiosco, il titolare 21enne è stato denunciato per omessa sorveglianza sanitaria di un dipendente e per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il giovane aveva infatti installato telecamere di videosorveglianza all’interno dell’attività senza alcuna autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania e senza accordo sindacale. Stesse accuse per il proprietario 29enne di un negozio di cura della persona, anch’egli denunciato per omessa sorveglianza sanitaria di un lavoratore e per l’installazione non autorizzata di telecamere. Inoltre, sono state riscontrate la mancanza di estintori e l’inidoneità del Documento di Valutazione dei Rischi, con conseguenti sanzioni amministrative per 5.500 euro e la sospensione temporanea dell’attività commerciale.

Un’attività abusiva

Presso un ingrosso di abbigliamento, il titolare 52enne di origini straniere è stato invece sorpreso ad esercitare abusivamente e senza autorizzazione l’attività di vendita, per la quale è stata disposta la chiusura immediata. L’uomo è stato anche multato per oltre 3mila euro. I controlli effettuati dai Carabinieri hanno portato complessivamente alla denuncia di 3 imprenditori per violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, al sequestro di 2 esercizi commerciali, e sanzioni amministrative per circa 9mila euro.

I controlli in strada

L’operazione si inserisce nell’ambito di una più ampia attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri, volta a reprimere ogni forma di illegalità diffusa e a garantire maggior sicurezza per i cittadini. Oltre ai controlli sulle attività commerciali, sono stati effettuati accertamenti anche alla circolazione stradale, identificando 11 persone tra conducenti e passeggeri, controllando 3 veicoli ed elevando 4 multe per violazioni al Codice della Strada, con ritiro di 2 documenti di circolazione e fermo amministrativo di 1 auto.