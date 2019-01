Si è svolta a Militello Val di Catania la commemorazione, nel terzo anniversario della scomparsa, dell’appuntato scelto dei carabinieri Gianluca Sciannaca, morto il 9 gennaio del 2016 in un incidente a Ramacca mentre era alla ricerca degli autori di un furto in un’abitazione del paese.

Quel pomeriggio Sciannaca era intervenuto insieme con il proprio comandante di stazione e ad un commilitone. Durante l’ispezione in un sottotetto precipitò da un’altezza di 12 metri a causa del cedimento sotto il suo peso della lastra di vetro di un lucernario posto in corrispondenza della tromba delle scale. L’appuntato morì per le gravissime lesioni riportate.

Durante la cerimonia è stato deposto, alla presenza di un picchetto d’onore, un omaggio floreale sulla la tomba del militare e successivamente è stata celebrata una Messa in suffragio nella chiesa di San Nicolò – SS. Salvatore. Alla commemorazione, insieme con i familiari del militare hanno partecipato il Comandante provinciale dei Carabinieri di Catania Col. Raffaele Covetti, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Palagonia, il sindaco di Militello in Val di Catania Giovanni Burtone, il vice sindaco di Ramacca Filippo Licciardello ed una rappresentanza dell’Associazione nazionale carabinieri.