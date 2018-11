Il piccolo ricoverato dallo scorso 24 ottobre

E’ stata dichiarata la morte cerebrale per il bimbo di 10 anni, ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania, che lo scorso 24 ottobre era stato colpito da una emorragia cerebrale mentre giocava a tennis in una scuola privata di Riposto, in provincia di Catania.

Come scrive gazzettinonline.it, il piccolo era stato subito soccorso dal personale medico del 118 ed era anche intervenuto l’elisoccorso vista la gravità del caso. Prima di salire a bordo il bimbo era andato anche in arresto cardiaco per alcuni minuti prima di essere rianimato.

Oggi, in tarda mattinata, è arrivata da parte dei medici la constatazione della morte cerebrale del piccolo ed è iniziata l’osservazione che si concluderà nelle prime ore del pomeriggio.

