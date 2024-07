Aveva 75 anni

Era sparito da più 72 ore poi la tragica notizia del decesso. Giuseppe Barone, 75 anni, originario di Palermo è stato trovato senza vita a poche centinaia di metri dall’istituto “La Grazia” di Piano San Paolo, (Caltagirone) da cui era scomparso lo scorso 26 luglio.

L’uomo, affetto da diabete e in stato confusionale, aveva bisogno di cure immediate. La sua scomparsa aveva scatenato un’intensa mobilitazione, con la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco, la protezione civile di Caltagirone e l’associazione Anppe impegnati nelle ricerche.

“Tanta tristezza per una vicenda per la quale si auspicava il lieto fine e per cui si era registrata una forte mobilitazione” – ha scritto il comune di Caltagirone in una nota pubblicata sui social media -.

L’allarme del Comune di Caltagirone

A lanciare l’allarme di sparizione è stato il comune siciliano attraverso una nota social. Lo stato di salute dell’uomo non gli permetteva di poter rinviare l’assunzione dei farmaci pertanto, l’intera comunità si è messa alla ricerca del 75enne affinché venisse riportato presso l’istituto di cura in cui era ospite.

“Continuano senza soste le ricerche di Giuseppe Barone, 75 anni, – si legge da “Città di Caltagirone – allontanatosi dall’istituto “La Grazia” di Piano San Paolo. L’uomo indossa maglietta e pantaloncini verdi. È diabetico e in stato confusionale. Pertanto ha bisogno di cure immediate. Chi dovesse vederlo è pregato di rivolgersi immediatamente al 112. Ecco un’altra foto dell’uomo. Vi chiediamo di condividere il post per contribuire a darvi maggiore diffusione”.

Il cordoglio sui social

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Caltagirone, che si stringe attorno alla famiglia di Giuseppe Barone. “Ciao Giuseppe, – scrive un utente – ho avuto il piacere di conoscerti e per me eri un uomo mite, bravo ed educato. Il taglio dei capelli era il motivo dei nostri incontri, ti ricorderò sempre con affetto. Riposa in pace. Michele”.

Ti ho conosciuto proprio alla Grazia, – scrive una sua conoscente – dispiaciuta per la tua dipartita, che tu possa essere un angelo tra gli angeli in paradiso ,riposa in pace”.

