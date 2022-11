Movida, controlli nel centro città, multe per migliaia di euro

30/11/2022

La polizia ha svolto accurati controlli presso gli esercizi commerciali del centro cittadino di Catania. La squadra amministrativa del commissariato Centrale, congiuntamente a personale dell’Asp Spresal, dell’Asp Dipartimento Igiene Pubblica e dell’Asp Dipartimento Veterinario, nonché dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Inail e dell’Ispettore Centrale repressione frodi, ha coordinato un approfondito e mirato controllo ad un’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel cuore del centro storico cittadino, rilevando diverse irregolarità sia di carattere amministrativo che di carattere penale.

L’operazione

Al titolare dell’attività commerciale, sono stati contestati la mancata concessione per il suolo pubblico, la mancata indicazione degli ingredienti relativi ai prodotti esposti al banco vendita, alcune violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro relative ad uscite di emergenza e alle vie di fuga, all’assenza di adeguati spogliatoi per il personale dipendente, la mancanza dell’autorizzazione per l’utilizzo delle telecamere nei luoghi di lavoro, nonché alcune irregolarità in materia igienico-sanitaria. Sono state contestate violazioni amministrative per diverse migliaia di euro.

Movida, per tre sabati chiusa una via a Catania

“Per contribuire al rispetto e al mantenimento dell’ordine pubblico nel centro storico, cuore della movida nei fine settimana, l’amministrazione Comunale coerentemente alle ultime determinazioni assunte dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e dal tavolo tecnico operativo interforze, ha disposto un allargamento dell’area pedonale a un tratto di via Antonino di Sangiuliano e strade limitrofe, in via sperimentale nei giorni di sabato 26 novembre e nei successivi 3 e 10 dicembre 2022”. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Catania.

Già a partire da questo sabato è stato istituito il divieto di transito dalle ore 21 e fino alle ore 4 del giorno successivo per tutti i veicoli, eccetto i residenti e i disabili muniti di contrassegno, in via Antonino di Sangiuliano in entrambi i sensi di marcia, da Via Alessandro Manzoni a via Monsignor Ventimiglia e in via delle Finanze. Il traffico proveniente da via Paternò e via San Michele sarà deviato su via Recaldaccia.

Per la stessa fascia oraria, dalle ore 21 e fino alle ore 4, viene invertito il senso unico di marcia per auto e moto in via Alessandro Manzoni, che diverrà da via Antonino di Sangiuliano a piazza Stesicoro. E’ inoltre istituito divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 17 e fino alle ore 4 del giorno successivo per tutti i veicoli, eccetto i residenti e i disabili muniti di contrassegno, da via Antonino di Sangiuliano e piazza Manganelli a via Monsignor Ventimiglia e in via Coppola, da via Antonino di Sangiuliano a via Giovanni Di Prima. Tutta l’area interessata alla modifica viaria, verrà presidiata dalla Polizia Locale e dalle altre forze dell’ordine.