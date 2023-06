La famiglia originaria di Maniace

Ancora un incidente mortale in Sicilia. Una donna di 46 anni, Cinzia Sanfilippo, ha perso la vita questa notte in un tremendo schianto a Bronte. Feriti il marito e due figli. Lo scontro contro un muro, è stato fatale. È accaduto intorno alle 2,30, lungo la strada provinciale 211 in contrada Cantera. La famiglia è originaria di Maniace.

La tragedia

Secondo quanto ricostruito, La donna, insieme ai familiari, era a bordo di una Golf, quando per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro. Immediati i soccorsi. Il marito è stato trasportato in ospedale a Catania mentre i due figli sono stati accompagnati all’ospedale di Bronte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.

La quarantaseienne sarebbe morta sul colpo. Sarebbero stati i vigili del fuoco ad estrarre il corpo dall’auto. Traffico a rilento lungo la provinciale 211 e solo poco dopo le 6.30 del mattino la situazione è tornata alla normalità. Indagini sono in corso, per accertare la dinamica dell’impatto.

Morte cerebrale per Miriam

Dichiarata la morte cerebrale per Miriam La Spada, la 23enne vittima di un gravissimo incidente stradale la sera del 24 maggio a Messina, nel quartiere Camaro. Dopo dieci giorni dal ricovero al Policlinico in gravissime condizioni i medici hanno avviato le pratiche per la morte cerebrale e per il conseguente espianto, come voluto dai genitori della ragazza che con il dolore nel cuore ma con grande senso di altruismo hanno acconsentito alla donazione. Ancora una vittima delle strade, dunque, ma stavolta con una dinamica che fa davvero male. Assurda e anche ingiusta, sotto diversi punti di vista.

L’incidente

La ragazza quella sera era alla guida di uno scooter SH che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’autovettura a Camaro sul Viale della Marina Russa poco dopo il distributore Esso, finendo successivamente contro un muretto. Le condizioni della 23enne erano apparse subito molto gravi ai primi soccorritori. Con un’ambulanza del 118 era stata trasportata al Policlinico dove nella era stata operata nel Reparto di Neurochirurgia, fino alla morte cerebrale.

