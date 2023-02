Il personale del Commissariato Nesima, a Catania, ha notato un muratore che lavorava su un balcone ubicato al quarto piano e, nonostante le raffiche di vento, utilizzava un ponteggio non idoneo, senza indossare i dispositivi di protezione individuale e quindi con grave rischio di caduta dall’alto. Al lavoratore è stato intimato di sospendere il lavoro, mentre il responsabile dell’impresa edile e l’amministratore del condominio sono stati indagati in stato di libertà per violazioni in materia di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro ed esecuzione di opere edili senza il previsto permesso.

Indagato carrozziere

Il titolare di una carrozzeria è stato indagato poiché gli estintori presenti in officina erano scaduti; 2 soggetti sono stati indagati per omessa custodia di cose sottoposte a sequestro amministrativo; una persona è stata denunciata per truffa, perché, con artifizi e raggiri, si è fatta accreditare sulla propria “poste pay” la somma di euro 1000 quale corrispettivo di un telefono cellulare mai venduto. Indagati anche, per il reato di lesioni personali, una donna che durante l’esibizione di una candelora durante i festeggiamenti di Sant’Agata, ha aggredito la propria zia per futili motivi; un’altra donna è stata indagata per avere aggredito la suocera e, in ultimo, un uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per avere aggredito un collega, sempre per futili motivi.

Sequestrato chiosco

Eseguito anche provvedimento di sequestro penale preventivo nei confronti di un chiosco nel quale erano state riscontrate sia violazioni penali per inosservanza di norme edilizie, sia irregolarità amministrative quali l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Droga sequestrata

Indagato anche un uomo per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di 43 involucri di cocaina e 535 euro in contanti. Un altro soggetto è stato indagato per oltraggio a pubblico ufficiale, lo stesso offendeva i poliziotti. In via Ustica, gli agenti hanno trovato una busta di marijuana nascosta nell’intercapedine dell’ascensore di un edificio.