indagini della squadra mobile

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 32 e di 50 anni. Sono ritenuti responsabili del tentativo di incendio di un chiosco per la vendita di frutta e verdura a Cassibile, quartiere a sud di Siracusa. Nei confronti degli indagati, entrambi volti noti alle forze dell’ordine, sono state formalizzate le accuse di danneggiamento, tentato incendio e porto di oggetti atti ad offendere.

32enne bloccato con del liquido infiammabile

Secondo quanto riferito dalla Questura di Siracusa, il 32enne è stato individuato in via San Lio, a Cassibile, mentre era in possesso di una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile e di arnesi atti allo scasso. Non appena ha visto gli agenti della Squadra mobile ha provato a scappare ma la sua corsa è durata lo spazio di qualche metro.

Complice a bordo di una macchina

Poco dopo, stando alla tesi della polizia, è arrivata in quella stessa zona una macchina al cui volante c’era il 50enne: sottoposto al controllo, è emerso che aveva con se un bidone contenente liquido infiammabile.

Le indagini

“Le indagini, avviate nell’immediatezza dei fatti, hanno consentito di accertare che i due, poco prima, in via della Madonna, avevano tentato di incendiare un chiosco di rivendita di frutta, desistendo dal porre in essere tutto il loro intento criminoso per cause ancora al vaglio degli investigatori” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

Il rogo in un laboratorio

All’inizio dell’anno, un incendio ha danneggiato un laboratorio dolciario situato in via Santa Croce Camerina, nel rione della Pizzuta, a Siracusa. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa, di certo, come fanno sapere gli inquirenti, il rogo non è legato all’esplosione dei botti di Capodanno, per cui tra le piste battute c’è quello dell’avvertimento ai danni del proprietario del laboratorio. Sono state prelevato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per provare ad identificare i possibili autori dell’intimidazione.