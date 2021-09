l'assessorato alla cultura ha sostenuto l'idea di un giovane catanese

Valorizzazione dei beni storici/artistici di Catania

L’idea di un giovane catanese

Portare la musica elettronica nei palazzi storici

Investire nella propria terra attraverso una programmazione mirata alla valorizzazione dei beni storici/artistici di Catania.

Valorizzare il territorio siciliano attraverso la musica elettronica

È quanto si prefigge l’Assessorato alla Cultura di Catania che ha sostenuto l’idea di un giovane catanese, Santagati Simone e del suo collega universitario, Marco Cataldo, che hanno dato vita al progetto “Valorizzazione del Territorio Siciliano attraverso la Musica Elettronica”.

Simone Santagati ha 27 anni, è nato a Catania e si è laureato presso l’Università degli Studi di Catania nel corso di Laurea L-21 Pianificazione e Tutela del Territorio e del Paesaggio. Un ragazzo che crede fortemente nelle possibilità che la sua terra ha da offrire ed ha deciso per questo di investire in un progetto di valorizzazione culturale su un modello già molto in voga in Paesi come Francia, Germania e Inghilterra.

Trasmettere arte e bellezza alle nuove generazioni

Il concetto è quello di realizzare performance di musica elettronica all’interno dei bellissimi castelli siciliani e nei palazzi storici, con l’obiettivo di trasmettere arte e bellezza alle nuove generazioni locali, aiutandoli ad avvicinarsi maggiormente al territorio e alle sue ricchezze.

I siti culturali catanesi

Raccontare la storia dei castelli catanesi e dei siti culturali, tramite una forma di musica molto amata dai giovani, è stata ritenuta una possibilità di promozione molto valida da parte degli assessori del Comune, che hanno dato piena fiducia al progetto.

La performance live al Palazzo Platamone di Catania

Il 4 agosto 2021 alle ore 19:00, per il Catania Summer Fest, è stato realizzato presso il Palazzo Platamone di Catania, un evento di musica elettronica con due artisti catanesi che, si sono esibiti con una performance live.

Tutto l’evento è stato ripreso in diretta con camere mobili e droni di ultimissima generazione, attraverso inquadrature professionali, volte a risaltare la bellezza del Palazzo Platamone di Catania, dove i due artisti si stavano esibendo.

Inoltre, lunedì 6 settembre è uscito, su YouTube e Facebook, il video ufficiale della performance tenutasi il 4 agosto, che sarà ricondiviso anche dalla pagina dell’Assessorato alla Cultura di Catania.

Le performance condivise in rete e sui social

Tutte le performance che fanno parte del progetto, vengono riprese dal vivo e poi trasmesse in post-produzione su Facebook e YouTube e sui canali Social, con lo scopo di valorizzare il luogo, farne conoscere la storia al mondo e sensibilizzare le nuove generazioni locali.

Un progetto di promozione culturale che sta riscuotendo consensi positivi, in grado di unire la bellezza dei siti culturali catanesi al piacere delle performance di musica live.

Nuovi eventi nei prossimi mesi

Nei prossimi mesi sono in programma tanti altri eventi di musica elettronica live nei Palazzi Storici del Comune, intanto Simone ringrazia tutti quelli che sostengono e lavorano nel progetto annunciando nuovi eventi.

“Volevo ringraziare il Comune di Catania per la concessione del Palazzo della Cultura, in particolare il Dottor Lo Giudice che è stato fondamentale per la realizzazione del progetto; i tecnici video Emanuele Pappalardo e Alessandro Consoli che hanno fatto un lavoro davvero magnifico, il dronista e tutti i ragazzi dello staff video streaming che hanno lavorato in questo progetto ambizioso.

Sicuramente ci risentirete molto presto, per nuovi eventi in altre location ancora più ambiziose“, ha detto Santagati Simone.