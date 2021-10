La pioggia caduta nell'isola

Nelle ultime 24 ore sono piovute nella piana di Catania oltre 100 millimetri di pioggia. Si va da punte di 132 millimetri a 118, 110 e 99.

I dati sono del servizio informativo agrometeorologico siciliano. Una quantità sempre considerevole che non ha raggiunto i 274 millimetri di domenica a Lentini, m rappresenta pur sempre un evento eccezionale se si considera che in media in Sicilia in un anno ne cadono 700 millimetri.

Per fare un paragone a Palermo ne sono caduti 16 millimetri e nella zona centrale dell’isola tra Enna e Caltanissetta al massimo 34 millimetri. Più consistenti le precipitazioni a nella zona di Taormina con 64 millimetri e nel siracusano tra 78 e 59 millimetri. Meno intensa del previsto la pioggia nel messinese dove sono caduti 12 millimetri di pioggia.